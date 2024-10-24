44 ведущих климатологов обратились к лидерам стран Северной Европы в открытом письме, чтобы предупредить о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана.

Ученые в письме заявили, что риски ослабления циркуляции течений прежде были сильно недооценены и призвали власти к немедленным действиям.

«Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света», — сказано в обращении.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (Atlantic Meridional Overturning Current, AMOC) предствляет собой систему океанических течений, которая включает в себя Гольфстрим и переносит тепло от экватора в северное полушарие. Из-за глобального потепения ускоряется таяние льдов Гренландии и арктического морского льда, что приводит к замедлению течений. Ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале Nature Communications, пришли к выводу, что в связи с этим AMOC может измениться уже в 2025 году.

По словам климатологов, первый и самый сильный удар придется на север Европы (Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Финляндия). В этот регион придет значительное похолодание, а также закрепятся экстремальные погодные условия. Под удар окажется и сельское хозяйство в Северо-Западной Европе, пишут ученые.

«Многие другие последствия, вероятно, будут ощущаться во всем мире, включая смещение поясов тропических осадков, сокращение поглощения углекислого газа океаном (и, следовательно, более быстрое повышение концентрации в атмосфере), а также значительное дополнительное повышение уровня моря, особенно вдоль атлантического побережья США, и изменение состояния морских экосистем и рыбного промысла», — сказано в письме.

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Как пояснили климатологи, что оперативных действий по борьбе с изменением климата АМОС может остановиться уже в ближайшие десятилетия. Ученые направили обращение в Совет министров Северных стран и призвали поддерживать Парижское соглашение 2015 года.