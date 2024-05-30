Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело о похищении и убийстве 23-летней жительницы ЛНР Валентины Давроновой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело поступило в суд 16 мая, указано в карточке на сайте Южного окружного военного суда. Заседание назначено на 5 июня.

Обвиняемыми по делу проходят старший лейтенант Айдын Жамидулов и его подчиненный рядовой Алексей Дорожкин, пишет «Ъ». Согласно информации в карточке на сайте суда, обоих обвиняют в похищении человека (ч. 1 ст. 126 УК; до пяти лет лишения свободы), убийстве, совершенном с особой жестокостью группой лиц и сопряженном с похищением (п.в, д, ж ч. 2 ст. 105 УК; до пожизненного лишения свободы), и надругательстве над телом умерших группой лиц (п. а ч. 2 ст. 244 УК; до пяти лет лишения свободы).

«Ъ» со ссылкой на материалы дела пишет, что Айдын Жамидулов — уроженец Казахстана, ему 28 лет, ранее проживал в Псковской области. Имеет высшее образование, женат, воспитывал двух дочерей. В январе 2022 года подписал контракт с Минобороны, служил в звании старшего лейтенанта в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ. Местные издания писали, что офицер работал сварщиком в Оренбургской области, после чего попал под мобилизацию и стал командиром разведывательного взвода ВДВ.

Как отмечает «Коммерсантъ», в конце 2022 года в соцсетях и СМИ распространилось видео, на котором Жамидулов читал стих собственного сочинения, посвященный участникам военной операции на Украине. В ноябре 2022 года в телеграм-канале Минобороны был опубликован пост со стихотворением, которое написал старший лейтенант. Публикация сопровождается видео, на котором Жамидулов читает его.

Второго обвиняемого — рядового Алексея Дорожкина — мобилизовали 1 января 2023 года. Он служил в должности старшего разведчика ВДВ.

«Коммерсантъ» сообщает, что, по версии следствия, вечером 13 января 2023 года Жамидулов, Дорожкин и другие военные распивали спиртные напитки в кафе «Радуга» в Луганске. Тогда же в заведение пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой у старшего лейтенанта ранее были интимные отношения. В кафе между ними возник конфликт.

«Опасаясь, что Валентина Давронова сообщит об их связи его супруге, Айдын Жамидулов решил разобраться с девушкой <…>. Подчиненным же он сказал, что отвезет Валентину к ее нынешнему молодому человеку», — пишет газета.

В материалах дела говорится, что 23-летнюю девушку посадили в кузов «КамАЗа», который отвезли в воинскую часть. Затем Жамидулов связал Давроновой руки скотчем. Дорожкин по приказу старшего лейтенанта заклеил ей глаза.

Жамидулов сказал подчиненным, что Давронова с 2018 по 2021 год служила в ВСУ и что на ее теле есть татуировки с украинской символикой. Офицер также утверждал, что девушка занимается разведкой в интересах украинской стороны. Как отмечает следствие, он сделал соответствующие заявления, чтобы избежать вопросов подчиненных и придать своим действиям «правомерный вид».

Затем Давронову завели в солдатскую баню, где Жамидулов нанес ей около двух десятков ударов ножом в разные части тела. В этот момент туда зашел боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев, которому командир подразделения приказал «добить жертву».

«Не желая ее смерти, но опасаясь негативных последствий со стороны старшего лейтенанта, Роман Плещеев ударил Валентину Давронову своим ножом в область левого плеча и правой ноги», — пишет «Ъ».

Уже после полуночи в баню зашел Дорожкин, которому Жамидулов поручил «завершить начатое». Когда Плещеев вышел из помещения, рядовой убил девушку, ударив ножом в область сердца.

Убедившись, что Давронова мертва, Жамидулов приказал подчиненным вывезти тело девушки за пределы пункта временной дислокации и подорвать его тремя гранатами Ф-1. Как отмечает следствие, таким образом старший лейтенант хотел, чтобы жертву было невозможно опознать и определить причину смерти.

Преступление было раскрыто «буквально по горячим следам», пишет «Ъ». Троих военнослужащих задержали, после чего военный суд их арестовал. Дело Плещеева будет слушаться отдельно, отмечает газета.

Адвокат Жамидулова Наталья Кохан отказалась предоставить «Коммерсанту» комментарии без согласования ответов с подзащитным.