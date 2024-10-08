На предстоящих выборах президента США Россия поддерживает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, а Иран — действующего вице-президента Камалу Харрис, представляющую демократов. Об этом со ссылкой на представителей американского разведывательного сообщества пишет The New York Times (NYT). Издание «Голос Америки»* уточнило, что эти выводы изложены в последнем докладе Управления директора национальной разведки США.

По словам источников издания, Россия не фокусируется на партийной принадлежности кандидатов, а работает над поддержкой тех, кто скептически относится к поддержке Украины, в том числе и в гонке за места в Конгрессе. Многие из этих политиков, отмечает NYT, являются республиканцами — но не все. Иран же, напротив, не фокусируется на борьбе за места в Конгрессе, но ранее создавал сайты с угрозами в адрес участников выборов, пишет газета.

В статье говорится, что в последние месяцы сотрудники разведки США регулярно представляли чиновникам и законодателям доклады об отслеживании предполагаемых попыток России и Ирана повлиять на предстоящие президентские выборы.

В Белом доме подчеркнули, что внешние силы могут сеять сомнения в надежности избирательного процесса. «Если злоумышленник не может изменить результаты выборов, он способен распространять ложные сведения о том. что системы [голосования] были взломаны, и итогам нельзя доверять», — пояснили чиновники администрации президента США Джо Байдена. По их словам, такие усилия в Вашингтоне называют «взломом восприятия» избирателей.

NYT пишет, что американское разведывательное сообщество считает «более широкий круг стран» причастным к попыткам повлиять на борьбу за места в Конгрессе, причисляя к этому кругу Россию, Китай и Кубу. КНР уже вмешивалась в «десятки гонок», но не поддерживал ни одну из сторон, цитирует газета свои источники из числа вашингтонских чиновников. По их словам, усилия Китая сосредоточены на подрыве доверия к кандидатам, которые особенно активно выступают в поддержку независимости Тайваня.

Также американские чиновники считают, что Куба «почти наверняка» рассматривала попытки влияния на конкретных кандидатов и латиноамериканское сообщество США — и на кубинскую диаспору в частности, и на испаноговорящих иммигрантов в целом.

Представители американской разведки заявили, что иностранные усилия по подрыву демократии в США продолжатся и после выборов, при этом тайные кампании влияния будут сосредоточены на том, чтобы поставить под сомнение действительность результатов выборов после закрытия избирательных участков. NYT отмечает, что в 2020 году штаб Трампа выдвинул обвинения в нарушениях избирательного процесса, и сейчас его сторонники распространяют аналогичные заявления, а «многие российские государственные СМИ и дружественные Кремлю организации» их поддерживают.

В прошлом месяце ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры выпустили публичное предупреждение для американской общественности о том, что иностранные правительства могут попытаться распространить ложные утверждения о хакерском взломе систем для голосования.

Сенатор-демократ из Аризоны Марк Келли на днях заявил CBS News, что значительная часть политического контента, который американцы видят в социальных сетях, имеет иностранное происхождение, хотя эти материалы выглядят так, будто исходят от американцев. «Существует вполне реальная вероятность — я бы оценил ее в 20—30% — что контент, который вы видите, исходит из России, Ирана или Китая», — поделился политик.

В Белом доме отказались комментировать это заявление, но признали, что попытки «иностранного влияния» действительно зачастую преподносятся как мнения, исходящие от «соотечественников-американцев», причем с годами эти манипуляции становятся все более правдоподобными.

Минюст США утверждает, что зарубежные страны. включая Россию, использовали американцев, чтобы те сознательно или непреднамеренно распространяли дезинформацию. В сентябре ведомство обвинило Россию в тайном вливании $10 млн на распространение выгодных Кремлю сообщений через влиятельных консервативных комментаторов на Tenet Media — издании, появившемся в 2023 году. Также Минюст заявил, что российская сторона использует «сеть американцев в Москве и других местах» для «усиления выгодных ей нарративов».

«Иран применяет похожую тактику», — пишет NYT, утверждая, что Иран использовал для распространения дезинформации как минимум 19 сайтов, выдававших себя за американские новостные агентства. Хотя представители разведки США говорят, что Иран поддерживает кампанию Камалы Харрис, его фейковые ИА вовлекают потенциальных избирателей по всему политическому спектру, пишет газета.

В пример приводится недавно вышедшая в газете Savannah Time колонка, якобы написанная баллотирующимся в Сенат бывшим конгрессменом-республиканцем из Мичигана Майком Роджерсом. В ней, в частности, говорится, что на выборах в США широко распространены фальсификации. NYT утверждает, что эта статья была написана искусственным интеллектом на основе интервью, которые Роджерс дал «нормальным» СМИ в прошлом месяце.

* Внесено Минюстом России в реестр иноагентов.