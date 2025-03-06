Заместитель начальника ГУР Украины генерал-майор Вадим Скибицкий дал интервью «РБК Украина». RTVI собрал самое важное.

— Основная цель ВС ФР на 2025 год — переход под контроль всей территории Донецкой и Луганской областей.

— ВС РФ определили критичные для Украины направления: Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск. Планируются штурмовые действия в Запорожской и Херсонской областях.

— Основные военные усилия России прикованы к району Покровска. Но ВСУ удалось стабилизировать этот участок фронта.

— Единственное место, где Россия продолжает продвигаться при поддержке солдат КНДР — Курская область.

— В военных документах, которые доступны ГУР, российские военные рассчитывают на занятие всей территории Украины или переведение ее под «полный контроль, чтобы прежде всего иметь мощного союзника. Руководство Украины должно быть нейтральным или пророссийским».

— По данным ГУР, без учета войск логистики и флота, в СВО задействовано 620 тысяч российских солдат, причем более 200 тысяч — штурмовые подразделения, которые находятся на линии фронта. Кроме того, задействовано 35 тысяч военнослужащих Росгвардии.

— У России нет проблем с мобилизацией. По данным ГУР за январь 2025 года Россия выполнила план по рекрутингу на 107%.

— Украина выводит из строя российские НПЗ, базы хранения горюче-смазочных материалов или объекты ВПК строго по стандартам НАТО. Задача либо уничтожить, либо прервать линейку производства. Пока у Украины есть результат только по НПЗ — снижение производства которое сказывается на работе авиации.