Владельца крупнейшей в России компании Exoil Group по производству масла, известной брендами Ideal и «Олейна», Карена Ванецяна задержали в центре Москвы. По данным телеграм-канала «112», местонахождение 55-летнего бизнесмена, находящегося в розыске в Армении, оперативники вычислили с помощью группы видеомониторинга и 28 января задержали его на Новом Арбате.

В Армении Ванецяна объявили в розыск в ноябре 2023 года. За пять лет до этого в отношении него возбудили дело об отмывании денег с использованием должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, бизнесмен незаконным способом стал владельцем имущества общей стоимостью 14,5 млрд драмов (почти 3,5 млрд рублей). Суд Армении постановил поместить Ванецяна под арест.

По версии следствия, в июле 2018 года он приобрел через зарегистрированную на Кипре компанию 12,5% акций Зангезурского медно-молибденового комбината у зятя экс-президента страны Микаэла Минасяна, сообщал в ноябре 2023 года Sputnik Армения со ссылкой на прокуратуру республики. Минасян достиг с Ванецяном договоренности о передаче акций на выгодных условиях, продав ему долю за $15,5 млн вместо реальной стоимости в $35 млн.

Телеграм-канал «112» пишет, что бизнесмен заявил силовикам, что проживает в маленьком городе в Липецкой области и нигде не трудоустроен. В холдинге Exoil Group никак не прокомментировали задержание Ванецяна.

Карен Ванецян — гражданин Армении и Швейцарии, основной владелец холдинга Exoil Group. Зимой 2023 года он купил бизнес в России одного из крупнейших мировых агротрейдеров Bunge со скидкой более 50%.

В результате сделки бизнесмен стал владельцем производства и торговых марок «Олейна» и Ideal на всей территории СНГ, кроме Украины. В беседе с РБК Ванецян говорил, что является единственным выгодополучателем сделки и Exoil Group не имеет к ней отношения.

Некоторые армянские активисты считают уголовное дело против Ванецяна политически мотивированным. Такое мнение выражает и брат бизнесмена, бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, которого отправили в отставку по инициативе премьер-министра страны Никола Пашиняна.