Международная федерация за права человека (FIDH) обратилась в прокуратуру Международного уголовного суда (МУС) в Гааге с просьбой провести расследование в отношении нескольких российских граждан, в том числе телеведущего Владимира Соловьева и главного редактора RT Маргариты Симоньян. Как отметили в FIDH, поводом стало возможное использование ими «языка ненависти» против украинцев.

Наряду с FIDH авторами обращения стали Харьковская правозащитная группа (ХПГ) и украинский Центр гражданских свобод (ЦГС)*, а также некая российская неправительственная организация, название которой не раскрывается из соображений безопасности.

Правозащитники призвали провести расследование и рассмотреть вопрос о выдаче ордеров на арест не только в отношении Соловьева и Симоньян, но также и:

зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева;

гендиректора агентства «Россия сегодня», телеведущего Дмитрия Киселева;

журналиста Сергея Мардана.

По мнению авторов обращения, все они «участвовали в кампании ненависти против украинского гражданского населения».

Отдельно в обращении упомянут первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, который, по версии правозащитников, якобы дает «письменные и устные указания, определяющие основные пропагандистские нарративы» для крупнейших российских СМИ.

В FIDH выступили с утверждением, что упомянутые граждане России якобы использовали «пропагандистские приемы», которые «до ужаса напоминают» те, что некогда использовались против «евреев во время Холокоста, тутси во время геноцида в Руанде, хорватов или боснийских мусульман во время войн в бывшей Югославии».

«[Названные россияне] использовали сегодняшние бесконечно более мощные средства массовой информации, чтобы “отравить” умы россиян ненавистью, недоверием и страхом перед теми украинскими гражданскими лицами, которые поддерживают самостоятельный политический путь Украины», — говорится в обращении.

По мнению правозащитников, на российских государственных телеканалах, радио и в соцсетях с 2014 года якобы регулярно звучат «призывы к уничтожению Украины», а также «уничижительные высказывания», характеризующие украинцев как «нацистов».

Документ насчитывает более сотни страниц и содержит более 300 высказываний упомянутых лиц, в которых, как считают правозащитники, использовался язык ненависти. Авторы обращения отметили, что проанализировали более 2 тыс. видеозаписей за период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2024-го.

Русская служба «Би-би-си» отмечает, что язык ненависти пока не считается преступлением по Римскому статуту (именно этим документом руководствуется МУС). Однако правозащитники пытаются создать прецедент, приводя юридические аргументы в пользу того, что hate speech можно признать преступлением против человечности.

* признан в России нежелательной организацией