Крупные китайские банки Chouzhou Commercial и Bank of China стали создавать черные списки юридических адресов, по которым зарегистрированы попавшие под санкции компании, сообщает РБК. По словам юристов и консультантов, специализирующихся на расчетах с КНР, с ограничениями на использование счетов столкнулись в результате и неподсанкционные компании.

Как отмечает издание, неподсанкционное юрлицо попадает под ограничения, если зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. «Черную метку» уже получили компании из Гонконга, Турции и России.

Если один из реквизитов клиента в системе банка совпадает с данными санкционного лица, он должен отреагировать на это: в случае осуществления операции с вовлечением санкционных лиц банку грозят серьезные последствия. Для экономии времени и снижения затрат на обработку информации банки автоматизируют процессы, объяснили в консалтинговой компании ITSWM.

«Как результат, на основании совпадения адреса клиенты могут быть отмечены красным флагом, и, как следствие, использование ими счетов может быть ограничено», — добавили в ITSWM.

Согласно международной практике, совпадение адреса компании с адресом подсанкционного лица — красный флаг, отметил советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. По его словам, контрагенту необходимо убедиться, что в действительности компания не действует в интересах лица под санкциями.

Эксперты указали, что ограничения на основании адреса регистрации стали приобретать массовый характер. Юрист практики сопровождения международных проектов CLS Анна Долгова отметила, что рестрикции коснулись гонконгских и турецких адресов, но, скорее всего, «список юрисдикций не ограничен».

Попадание адреса компании в черный список может не только повлечь сложности с работой счета, но и привести к его закрытию, предупредил руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок. Генеральный директор юридической компании «Синорусс» Сурана Раднаева рассказала, что адреса на территории России также попали под ограничения.

«Нам известно как минимум об одном таком случае в российской юрисдикции», — сказала она, добавив, что сейчас в Bank of China проводят проверку не только адреса компании, но и других данных, однако на время проверки использование счетов ограничено.

Для снятия ограничений необходимо сменить адрес регистрации компании на другой, по которому не зарегистрированы подсанкционные компании, отметили эксперты. Однако такой вариант не всегда может быть удачным: во-первых, смена адреса может потребовать фактического переезда офиса, а во-вторых, может оказаться бесполезной, если компания действительно имеет связь с подсанкционным лицом.