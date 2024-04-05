Сотрудники ДПС обнаружили неразрешенное огнестрельное оружие в автомобиле Исы Геремеева ― племянника сенатора Совета Федерации от Чечни Сулеймана Геремеева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в территориальном отделе полиции и собеседника, близкого к МВД.

По их данным, Иса Геремеев управлял автомобилем Mercedes-Benz S650, который полицейские остановили 4 апреля на западе Москвы.

Как пишет РБК, в багажнике машины при досмотре были обнаружены «предметы, конструктивно схожие с оружием»: семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон. По словам источников издания, разрешительных документов на оружие не было.

Помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина сообщила РБК, что Иса Геремеев не задержан, «он попал в небольшое ДТП, сотрудники ДПС незамедлительно прибыли и оказали помощь, проявили внимание и бдительность».

В разговоре с «Газетой.ру» Лазина заявила, что в багажнике Геремеева было не оружие, а «оборудование для лазертаг». «Были соревнования», — сказала она. По словам Лазиной, автомобиль Геремеева досмотрели именно потому, что он попал в ДТП. Подробности инцидента она привести не смогла, пояснив, что они ей неизвестны.

4 апреля агентство ТАСС сообщило со ссылкой на правоохранительные органы, что полицейские остановили на западе Москвы Mercedes, в котором находился «арсенал огнестрельного оружия». По словам источников агентства, оружие было зарегистрировано в соответствии с законом, в связи с чем «автомобиль и находившиеся в нем лица отпущены». Имя Геремеева в сообщении не называлось.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает со ссылкой на источники, что по факту остановки автомобиля с оружием была назначена доследственная проверка, но «делу не дали ход», а Геремеева отпустили якобы «по звонку влиятельных родственников».

Чем известен Сулейман Геремеев

Сулейман Геремеев с июня 2011 года является сенатором Совета Федерации от Чеченской Республики, входит в комитет Совфеда по экономической политике. До назначения в верхнюю палату парламента Геремеев был старшим оперуполномоченным отделения отряда милиции специального назначения «Терек» ГУ МВД России по Южному федеральному округу.

Издание «Росбалт» называло Сулеймана Геремеева двоюродным братом депутата Госдумы Адама Делимханова. Родной брат сенатора и отец Исы Геремеева Ваха Геремеев ― помощник главы Чечни Рамзана Кадырова.

В 2009 году Сулеймана Геремеева допросили в качестве свидетеля по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы, Героя России Руслана Ямадаева в сентябре 2008 года.

После убийства политика Бориса Немцова адвокаты его дочери Жанны заявили о возможной причастности Сулеймана Геремеева к преступлению. Утверждалось, что в квартире, где жили обвиняемые в убийстве Немцова, были найдены электронные ключи от номеров «Президент-Отеля», где якобы жил Геремеев.

Семья Немцова считает организатором покушения на политика бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева ― племянника сенатора. Следственный комитет назвал организатором убийства Руслана Мухудинова ― водителя Руслана Геремеева. Мухудинов находится в международном розыске. В ноябре 2023 года Геремеев стал командиром созданного в Чечне батальона имени первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура.

В феврале 2020 года президент России Владимир Путин наградил Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Подписание указа совпало с пятой годовщиной убийства Немцова.

Согласно указу, Геремеев получил медаль за «большой вклад в развитие парламентаризма и активной законотворческой деятельностью». «Новая газета» отмечала, что к тому моменту сенатор был автором и соавтором только семи инициатив, ни одна из которых не прошла первого чтения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «только по количеству внесенных законопроектов судить об активности того или иного законодателя нельзя».