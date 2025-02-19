У компании H&M нет планов возвращаться в Россию. Об этом сообщает РБК Life со ссылкой на представителей бренда. Заявление было сделано на фоне сообщений о возможном возвращении на российский рынок компаний, которые свернули здесь свой бизнес в 2022 году.

На фоне встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии в СМИ и соцсетях все чаще стали появляться сообщения о возможном возвращении зарубежных брендов на российский рынок. В частности, вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщал ТАСС о том, что переговоры о возвращении в Россию брендов группы Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius) идут в частном порядке. О намерении рассмотреть возможность вернуть бизнес в Россию заявляли также в южнокорейской компании Hyundai Motor Group.

По словам Петра Щербаченко, доцента Финансового университета при Правительстве РФ, сроки и масштабы возможного возвращения будут зависеть от геополитической и экономической ситуации.

«Некоторые компании могут начать возвращаться после смягчения санкций в 2025—2026 годах. Среди потенциальных кандидатов называют Samsung, LG, Hyundai, Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear), McDonald’s, Uniqlo, Coca-Cola, PepsiCo, Apple, Visa и Mastercard. Однако эти предположения основаны на оценках экспертов и СМИ, а не на официальных заявлениях самих компаний», — рассказывал Щербаченко.

По данным экспертов, в 2025 году на российский рынок могут вернуться до 350 брендов из 560, которые приостановили деятельность в 2022 году. Уже к концу 2024 года 235 компаний частично или полностью возобновили работу в стране.

После того, как многие популярные фешн-компании покинули Россию в 2022 году, в стране вырос спрос на услуги байеров и перепродажу одежды зарубежных брендов. Об этом в интервью RTVI рассказывал руководитель категории Lifestyle в «Авито» Никита Шашкевич.

По его словам, одними из самых популярных товаров из фешн-сегмента являются также кроссовки Nike Air Force и Adidas Samba. Кроме того, в разделе «Авито Премиум» пользуются спросом редкие модели сумок Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton из коллабораций. Он также отметил, что в последние годы растет тренд на ресейл: до половины всех покупателей, которые приходят купить что-то на «Авито», находятся в поисках чего-то уникального.

По данным Fashion Consulting Group (FCG), после 2022 года объем фешн-ресейла в России составил 200 млрд рублей, что на 30% выше, чем годом ранее. В отчете компании отмечается, что активному развитию ресейла в России способствовал уход зарубежных брендов. FCG также отметила увеличение объема вторичных продаж одежды и обуви в два раза за последние три года.