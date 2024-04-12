Минтранс поручил усилить защиту аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил РБК источник, знакомый с соответствующим апрельским поручением. В документе говорится об аэродромах, которые относятся к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), — с наибольшими рисками внешнего воздействия или с высоким потенциальным ущербом в случае осуществления атак.

В России более 50 таких аэропортов, среди которых крупнейшие. РБК отмечает, что на аэродромы совместного базирования с Министерством обороны это поручение не распространяется.

По данным издания, аэропорты и их службы транспортной безопасности должны будут:

научиться устанавливать модели нарушителя,

определять способы реализации потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства с использованием дронов,

предусматривать наличие мер по противодействию угрозе взрыва с помощью БПЛА.

В пресс-службе Минтранса подтвердили выработку рекомендаций «по принятию необходимых мер по защите отдельных объектов транспорта от неправомерного использования беспилотных аппаратов». Какие именно меры должны быть приняты, в ведомстве не уточнили.

Как пояснил РБК источник в одном из аэропортовых холдингов, поручение было направлено не непосредственно операторам аэропортов, а специализированным организациям — подразделениям транспортной безопасности (ПТБ). По его словам, речь может идти как об отдельных компаниях, так и о связанных с операторами авиаузлах.

Другой собеседник РБК пояснил, что операторы сейчас не имеют права сбивать дроны в зоне аэродрома. Однако, по его словам, такие основания есть, например, у ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса России».

«Некоторые операторы заключают с этой организацией договоры на охрану, но это не обязательное условие работы аэропорта», — сказал собеседник.

В мае 2023 года «Известия» писали, что операторы российских аэропортов столкнулись с проблемой закупки и установки средств защиты от БПЛА. По словам представителей аэропортом, причина заключалась в отсутствии регламентов и требований.

В Росавиации проблему признали, однако заявили, что ее решением должны заниматься силовые структуры, например, Росгвардия, ведь для борьбы с военными дронами технических средств, доступных гражданским службам, не существует, писала газета.