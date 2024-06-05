Российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, в рамках которой закупается продовольствие для нуждающихся стран, сообщает РБК. По словам одного из собеседников издания, российское продовольствие занимало до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН.

О проблемах, которые начались в этом году, рассказал РБК один из сотрудничавших с организацией участников рынка. В частности, снижение числа заказов со стороны аккредитованных в ВПП ООН российских экспортеров заметили мукомолы, о чем говорится в письме компании «Русские мельницы» (входит в «Грейн Холдинг») президенту «Опоры России» Александру Калинину.

Согласно копии письма, с которой ознакомился РБК, завод поставлял таким экспортерам пшеничную муку «в больших количествах», а сейчас столкнулся со снижением интереса к экспортным поставкам по линии ВПП ООН. Калинин в разговоре с РБК подтвердил, что ему известно о проблемах у российских поставщиков ВПП ООН, но деталей не раскрыл.

ВПП была основана в 1961 году и является крупнейшей в мире гуманитарной организацией по оказанию продовольственной помощи странам, которые оказались в бедственном положении. Деятельность ВПП полностью финансируется за счет добровольных взносов правительств, организаций, корпораций и частных лиц. В 2022 году общий взнос составил около $14,2 млрд, среди крупнейших стран-доноров были США ($7,2 млрд), Германия ($1,7 млрд) и ЕС ($698,2 млн). Россия вошла в топ-30 крупнейших доноров ($30,5 млн).

Заместитель постоянного представителя России при ВПП Диляра Равилова-Боровик также подтвердила, что российские поставщики организации столкнулись с ограничениями в допуске к тендерам на поставку продовольствия. По ее словам, первые сигналы от поставщиков о недопуске к участию в некоторых тендерах начали поступать несколько месяцев назад.

«На настоящий момент ситуация следующая: ряд доноров, передавая средства ВПП, включают в условия оговорку, что их средства не могут использоваться для закупок продовольствия, сделанного в России или купленного у российских компаний», — рассказала Равилова-Боровик.

По ее словам, условия ВПП позволяют донорам выставлять такие условия, однако ситуацию «иначе как подлостью не назовешь», учитывая, что цель организации состоит в спасении жизней. Равилова-Боровик считает, что ВПП становится «инструментом в руках определенного количества доноров», готовых жертвовать жизнями людей в нуждающихся странах, «сводя политические счеты» и «зачищая рынок от конкурентов».

Как рассказал РБК источник среди партнеров ВПП, в последние годы российское продовольствие — мука, подсолнечное масло, горох — занимало до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН. Российская продукция стоила на 10-15% дешевле, чем у других поставщиков, что позволяло снабжать большее число голодающих. Основными получателями российского продовольствия в рамках ВПП ООН были такие государства, как Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии.

По словам Дмитрия Сухова, руководителя департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air (крупнейший российский поставщик ВПП ООН), «в последние месяцы стало нормой, что товар российского происхождения <…> в принципе не допускается». На некоторые тендеры российских поставщиков перестали приглашать, а в некоторых случаях стали возникать претензии по качеству товара, выставленные пост-фактум, добавил Сухов.

В Abakan Air выразили надежду, что ООН разрешит сложившуюся ситуацию, «исходя в первую очередь из гуманистических соображений и из своего устава». В пресс-службе самой ВПП пообещали прокомментировать ситуацию после уточнения информации.