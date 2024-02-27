С 1 марта 2024 года Россия введет запрет на экспорт бензина, он будет действовать полгода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к правительству источник. По его словам, эту меру уже одобрил премьер-министр Михаил Мишустин.

Запрет не коснется ранее согласованных объемов поставок бензина в страны ЕАЭС, Узбекистан, Монголию, Южную Осетию и Абхазию. Кроме того, на время действия этой меры будет введен повышенный норматив продаж дизеля на бирже — 16%.

Временно заблокировать экспорт бензина Мишустину предложил его заместитель Александр Новак. 21 февраля он направил главе правительства письмо, в котором напомнил о приближающемся сезоне повышенного внутреннего спроса на топливо, связанного с весенними полевыми работами, плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и летними отпусками.

«В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», — предупреждал Мишустина вице-премьер, ссылаясь на данные ценового мониторинга топливного рынка.

С начала 2024 года биржевые цены АИ-92, АИ-95 и летнего дизеля выросли на 8-23%. В оптовом сегменте бензин подорожал меньше — на 1,6—6%, а дизельное топливо вообще подешевело. В розничной продаже литр АИ-92 стал стоить на 2 копейки меньше, АИ-95 — на копейку, летний дизель — на 7 копеек (0,1%), а цена зимнего не изменилась.

Новак выразил уверенность в том, что при таких ценовых тенденциях правительству необходимо повысить нормативы продажи нефтепродуктов на бирже и запретить экспорт топлива.

Вице-премьер отметил, что на биржевые торги и сейчас уходит достаточно высокая доля бензина, а ее дополнительное повышение «приведет к перетоку объемов продаж с мелкооптового рынка на биржевые торги, что не позволит увеличить предложение на рынке и не повлияет на объемы экспорта».

Также Новак пишет, что при нынешнем выпуске и внутреннем потреблении дизеля можно повысить минимальную планку его биржевых продаж с 12,5% до 16% от объема производства.

В сентябре 2023 года правительство уже запрещало экспорт топлива из-за резкого роста оптовых цен, но в ноябре сняло ограничения. В Министерстве энергетики тогда отчитывались, что за два месяца действия запрета оптовая цена бензина на бирже значительно снизилась, а на внутреннем рынке возник профицит топлива вместо дефицита, который фиксировался до принятия мер.

В конце сентября ФАС России возбудила дела по фактам выявленного завышения цен на бензин и дизель в некоторых регионах, а в октябре рассылала продающим топливо компаниям письма с требованием отрегулировать цены.