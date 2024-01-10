Сотрудники заводской котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) задним числом сделали в журнале запись об аварийной ситуации, из-за которой более чем 170 жилых домов Климовска остались без отопления в почти 30-градусный мороз. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, запись об аварии, которая произошла в 3:32 в ночь на 4 января, была сделана в ведомость только через 11 часов. В распоряжении РБК оказалось пояснительное письмо руководства завода КСПЗ в прокуратуру, где говорится, что после аварии мастер смены сразу сообщила об инциденте главному инженеру котельной по мобильной связи.

Однако, по словам источника издания, близкого к прокуратуре, запись в суточную ведомость котлоагрегата и сообщение в диспетчерскую службу МУП «Подольская теплосеть» были сделаны 4 января в 14:40. «Это же признается и в объяснении директора завода», — пишет издание.

Директор завода Игорь Кушников отметил в пояснениях, отправленных в прокуратуру, что в ночь на 4 января в 3:32 произошла остановка водогрейного котла КВГМ 100 из-за аварии частотного преобразователя. Одновременно с этим мастер смены обнаружил на территории котельной течь в трубопроводе. По словам Кушникова, оборудование котельной не могло создать в системе трубопроводов гидроудар.

Тем не менее, по словам источника РБК, автоматическая регулировка оборудования не сработала, из-за аварийного роста давления в сети теплоснабжения начали рваться трубы и на территории самого завода, и на территории города.

«4 января и утром 5 января завод не перезапускал котел, попытка запуска была предпринята в 13:00 5 января, но выяснилось, что в самом котле много протечек, а теплоноситель внутри котла замерз», — сказал неназванный собеседник РБК.

По его словам, специалисты областного ЖКХ приняли решение запускать другой, вспомогательный котел, это удалось сделать в 15:00 5 января. «Нужно это было сделать сразу после устранения основной утечки — в пять утра. Тогда бы не замерзли теплотрассы в городе и приборы отопления в жилых домах. Персонал котельной до последнего момента скрывал, что этот котел вообще возможно запустить», — утверждает он.

Позднее, 7 января, сотрудники подольского ЖКХ вместе с персоналом котельной запустили еще один котел. По словам источника РБК, «то, что этот котел можно запустить, тоже скрывалось, помещение, где он находится, руководство котельное заперло и не давало к нему доступ, его пришлось вскрывать в присутствии силовиков».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 10 января сообщил, что к 146 из 176 домов микрорайона Климовск подведено отопление, семь ранее подключенных домов пришлось отключить от тепла из-за утечек из системы отопления. Он резюмировал, что осталось подвести тепло еще к 37 домам. Из многоэтажных домов без отопления всего 12, добавил Воробьев.