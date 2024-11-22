«Реакция на мою позицию». Олег Шеин* высказался о присвоении ему статуса иноагента

Политик Олег Шеин*, представлявший в Госдуме Астраханскую область в 2016-2021 годах, прокомментировал RTVI решение Минюста о внесении его в список иностранных агентов.

«Это реакция на [мою] социал-демократическую позицию и на отстаивание советской точки зрения: “Миру — мир, нет войне”. Я очень рад, что у меня было почти три года возможностей для выражения публичной позиции, тех взглядов — левых, социалистических, демократических, пацифистских, — которых я придерживаюсь. Атифашистских взглядов в том числе», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день выражение таких взглядов «в условиях мракобесия и реакции не приветствуется».

«Ну, что ж, сейчас такие времена, придут и другие. И время это мы все застанем, безусловно», — выразил уверенность Шеин*.

Шеин* предположил, что попал в список Минюста из-за участия в одном из выпусков проекта журналиста Алексея Пивоварова* на YouTube, посвященном девяностым годам. В этом выпуске он рассказывал о событиях 1993 года, в которых принимал участие. Политик считает, что в ведомстве «могли обойтись и без этого».

В сообщении Минюста указано, что Олег Шеин* был включен в реестр иностранных агентов за участие в создании и распространении материалов иноагентов, участие в качестве эксперта на площадках, которые предоставляются иностранным агентам, а также распространение недостоверной информации о политике российских властей.

Министерство юстиции ведет общий реестр лиц, признанных иностранными агентами, с 2022 года. Единый перечень был создан за счет объединения четырех ранее существовавших реестров. Закон о создании единого списка был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2022 года.

С момента подписания закона для присвоения статуса иностранного агента достаточно, чтобы Минюст указал, что новый фигурант списка находится под «иностранным влиянием», что может включать в себя как поддержку со стороны иностранного источника, так и воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».