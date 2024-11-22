Минюст России обновил реестр иноагентов, внеся туда еще двух человек. Это следует из информации на сайте ведомства.

В список внесли бывшего депутата Госдумы от Астраханской области (в 2016-2021 годах) Олега Шеина*, а также петербуржского политика и бывшего члена «Яблока» Вадима Ваганова*.

Оба новых участника списка, как утверждает министерство, участвовали в создании и распространении материалов иноагентов. Кроме того, по версии ведомства, Шеин участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, и распространял недостоверную информацию о политике российских властей, а Ваганов распространял недостоверную информацию об избирательной системе в России, а также является сотрудником проекта, включенного в реестр иноагентов.

Вместе с тем в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «Альтаир 2021».

В прошлую пятницу, 15 ноября, в список попали автора телеграм-канала «Город Глупов» Вера Афанасьева*, а также ингушского журналиста и правозащитника Магомед Ториев*.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

*внесены в реестр иногентов