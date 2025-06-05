В офисе URA.RU в Екатеринбурге и в квартирах нескольких журналистов проходят обыски, сообщили в редакции издания. Сотрудников СК интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета остановили работу головного офиса издания и заблокировали работу редакции.

В URA.RU уточнили, что одновременно проходит обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. По данным агентства, следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в регионе.

«Журналисты редакции читают публикации в разных telegram-каналах с самыми необычными и завиральными версиями о причинах обыска», — говорится в сообщении.

Позже издание сообщило, что задержан редактор URA.RU, к нему не пустили адвоката

«Сегодня дома сотрудниками свердловского управления Следственного комитета РФ был задержан редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров. Несмотря на просьбы журналиста и его адвоката, следователь принял решение о недопуске адвоката к Денису», — пояснили в редакции.



ТАСС уточняет, что оперативные действия, которые проводятся в издании, могут быть связаны с задержанием бывшего сотрудника полиции. Предполагается, что экс-полицейский передавал URA.RU служебные сведения из ежедневной сводки, сообщили источники агентства.