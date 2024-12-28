Редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне проведения военной операции от удара украинским беспилотником, сообщила пресс-служба канала. Когда конкретно это произошло, не уточняется.

Елисеев служил в рядах Вооруженных сил России с осени 2022 года. На передовую в Донбасс он отправился добровольцем, у мужчины был позывной Диктор.

В сюжете канала говорится, что Елисеев служил связистом в Луганской народной республике на Харьковском направлении, где восстанавливал связь.

«Максим под обстрелом выносил с поля боя раненых товарищей. На передовой он никогда не терял присутствия духа и веры в победу. Несколько дней назад Максим прислал нам свое последнее видео. Он записал его на привале перед тем, как выдвинуться на боевое задание», — говорится в сюжете.

В апреле военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона 19 апреля. Трагедия произошла в районе села Приютное на границе ДНР и Запорожской области. Журналист работал в зоне спецоперации с февраля 2022 года. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.