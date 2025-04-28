Палеонтологи доказали, что сухопутные ехидны и утконосы, ведущие полуводный образ жизни, имеют общего предка, который жил в воде. Это является редчайшим примером в эволюции животных, когда они из воды выбрались обратно на сушу, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

Ученым известно свыше 30 примеров, когда в ходе эволюции млекопитающие меняли свой наземный образ жизни и становились полностью или частично водными обитателями. Среди таких примеров — киты, дельфины, дюгони, тюлени, моржи, выдры и бобры. Однако ученым почти не известно о примерах обратного перехода млекопитающих — из воды на сушу. Долгое время считалось, что ехидны и утконосы, единственные ныне существующие представители яйцекладущих животных (отряд однопроходных), произошли от общего, обитавшего на суше предка.

Ученые под руководством палеонтолога Сьюзан Хэнд из Университета Нового Южного Уэльса исследовали плечевую кость, которая была обнаружена еще в 1990-е годы, и принадлежала вымершему млекопитающему Kryoryctes cadburyi. Внешне кость напоминает плечевую кость ехидны. Некоторые ученые считали, что Kryoryctes cadburyi был общим предком ехидны, некоторые — что ехидны и утконоса, ведущего полуводный образ жизни.

Ученые применили методы компьютерной томографии и другие сканирующие техники, чтобы лучше понять внутреннюю структуру кости древнего существа. «Если внешнее строение кости позволяет вам прямо сравнить ее с существующими животными для установления связи между ними, внутреннее строение может рассказать об образе жизни и экологии», — рассказала Хэнд.

Увидев внутреннюю структуру кости, ученые удивились, поняв, что она сильно отличается от строение соответствующих костей современных ехидн — стенки кости оказались более толстыми, а полости внутри костного мозга — более узкими. «Микроструктура плечевой кости Kryoryctes больше напоминает структуру кости утконосов, у которых тяжелые кости выступают в роли балласта, позволяющего им с легкостью нырять за едой. Вы видите такое у других полуводных млекопитающих», — пояснила автор.

Это открытие позволило сделать вывод о том, что современные утконосы освоили полуводный образ жизни минимум 100 миллионов лет назад, уже в эпоху динозавров, также и предок ехидн вел полуводный образ жизни. В какой-то период, считают ученые, предки ехидн вышли на сушу, и их кости стали легче по мере адаптации к новой среде. Однако, поскольку ископаемых останков предков современных утконосов и ехидны известно мало, сложно установить, в какой период происходили эти изменения.