В Екатеринбурге дорожные полицейские преследовали автомобиль скорой помощи, в Ставропольском крае призвали отказаться от корпоративов и салютов, а в Новосибирской области расстреляли мусоровоз. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Губернатор Ставропольского края призвал отказаться от корпоративов в госструктурах и салютов на Новый год, сообщает newstracker.ru. По его мнению, сэкономленные деньги лучше направить на поддержку спецоперации на Украине.

Республика Удмуртия

Удмуртия оказалась на 67-м месте в рейтинге трезвости среди российских регионов, информирует udm-info.ru. При этом первые строчки рейтинга заняли Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области. Самыми «трезвыми» регионами в стране в текущем году стали Чечня, Дагестан и Ингушетия.

Ростовская область

В Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти новорожденной девочки, пишет rostovgazeta.ru. К главе СКР Александру Бастрыкину через соцсети обратилась жительница региона, у которой в 2020 году умерла новорожденная дочь. Она считает, что причиной является некачественная медицинская помощь.

Республика Татарстан

Бывший замглавы ФСС РТ может попасть в тюрьму на восемь лет. Такое наказание требует прокуратура за мошенничество с колясками для инвалидов на 14,5 млн рублей. Следствием установлено, что фигуранты предоставляли товар по завышенной цене, а затем направляли сфабрикованные документы в отделения Фонда для получения компенсации, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

Жителям Волгограда грозят штрафами за новогодние салюты. Как сообщают novostivolgograda.ru, несоблюдение правил запуска пиротехники может обернуться для горожан штрафом до 400 тысяч рублей.

Свердловская область

В Екатеринбурге дорожные полицейские преследовали автомобиль скорой помощи. Во время погони, пишет tagilcity.ru, с помощью громкоговорителя они требовали от водителя снизить скорость и остановиться, однако он игнорировал их требования. В свердловском Минздраве пояснили, что данный автомобиль закреплен за частной неотложной помощи. По неподтвержденным данным, водитель мог управлять машиной в нетрезвом состоянии.

Оренбургская область

В школах Оренбурга не будет утренников в честь Нового года. Такое решение властей связано с резким ростом заболевших вирусными инфекциями, пишет 56orb.ru.

Тюменская область

Тюменским медикам удалось спасли девочку со сложной опухолью мозга. Как пишет nashgorod.ru, юная пациентка жаловалась на тошноту и сильную непрекращающуюся головную боль. При обследовании у нее обнаружили новообразование. Операция длилась более 8 часов и завершилась успешно.

Новосибирск

В Бердске неизвестные расстреляли мусоровоз. По данным atas.info, полиция получила сообщение по факту повреждения транспорта и сейчас проводит расследование инцидента. Водитель в момент стрельбы не пострадал.

Челябинская область

Челябинский суд приговорил иностранного гражданина к 4 годам лишения свободы и штрафу почти в 1,5 млн рублей за взятку на таможне. Как сообщает kursdela.biz, в мае 2023 года таможенники выявили несоответствие между ввозимыми фигурантом дела товарами и предоставленными им документами. Иностранец пытался передать сотруднику таможни 490 тыс. рублей, чтобы “замять” ситуацию. Мужчину задержали на месте преступления, а денежные средства изъяли сотрудники следствия.

Хакасия

В Красноярском крае полицейские расследуют инцидент с подростками. Как сообщает newkhakasiya.online, ученики из старших классов завели шестиклассника за гаражи, где поставили на колени и заставили целовать обувь. Поводом послужило подозрение, что он похитил деньги у их знакомой девочки, которой угрожал.

Пермский край

В Прикамье общая площадь карантинной зоны по жуку-полиграфу выросла до 94 тыс. га. Как пишет properm.ru, на данный момент единственным эффективным средством борьбы с вредителем является санитарная рубка пихт. Уссурийский полиграф поражает пихты фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimае.

Приморский край

В Приморском крае поймали тигра-убийцу, который в декабре загрыз в одном из сел несколько собак. Как сообщает zr.media, хищника усыпили и отправили в реабилитационный центр. После того, как хищника осмотрят ветеринары будет принято решение о его дальнейшей судьбе.

Красноярский край

В Красноярском крае трехлетний мальчик проглотил зубочистку. Как сообщает prmira.ru, мальчика пришлось срочно эвакуировать из поселка Кома Новоселовского района.