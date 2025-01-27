До конца января в Москве не будет ни мороза, ни снегопадов — вместо этого в большинстве регионов средней полосы европейской России будут ежедневно фиксироваться рекорды тепла. Об этом сообщил RTVI руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, для многих городов нынешний январь станет самым теплым за весь ряд наблюдений.

«Это будет затянувшаяся рекордная неделя, которая выдаст на-гора порядка сотни, а то и больше температурных рекордов. Уже вчера, 26 января, было 12 рекордов от Санкт-Петербурга до Курска. В дальнейшем география этих рекордов просто расширится, добавятся центральные и восточные области», — рассказал он.

По словам синоптика, на востоке будет около 4 градусов тепла, а на юге и юго-западе, включая Брянск, Орел и Курск, до плюс 6-7 градусов. Также очень тепло будет в Пскове, добавил эксперт.

«В Москве на этой неделе в основном пасмурная погода, квелая. Сильных дождей не будет, последний умеренный дождь прошел сегодня ночью, под утро. Осадки могут быть только в среду-четверг, небольшие и непродолжительные, в пределах 1-2 мм. Это можно даже зонт не открывать», — сказал Шувалов.

Как пояснил метеоролог, небывалую волну тепла приносят воздушные массы с Адриатического и Средиземного морей. Он отметил, что, кроме Москвы, температурные рекорды 27 января уже установили Рязань и Тула.

«В конечном итоге это выразится в то, что для очень многих городов средней полосы России январь 2025 года станет самым теплым за весь ряд наблюдений», — заключил собеседник RTVI.

Как ранее сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в столице в понедельник потеплело до 4,8 градуса и был побит температурный рекорд для 27 января, установленный в 1914 году.