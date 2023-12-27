Нижний Новгород оказался самым снежным и дождливым городом России в 2023 году, в челябинском аэропорту самолет после посадки застрял в сугробе, а в Омской области пенсионер перевел мошенникам 8 млн рублей. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону дело об избиении подполковника Росгвардии передали в Следственный комитет. Ранее сообщалось, что в одном из кафе на мужчину напал прокурор Кагальницкого района. В результате драки представитель Росгвардии получил перелом черепной кости, пишет rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в одном из домов Казани. В результате ЧП пострадал мужчина, снимавший квартиру в этом доме, в настоящее время он находится в больнице. Организована прокурорская проверка, пишет inkazan.ru.

Волгоградская область

В Тракторозаводском районе Волгограда стая бродячих собак едва не растерзала 9-летнего ребенка. Бездомные животные набросились на школьника, когда он возвращался домой с занятий, пишут novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

Нижний Новгород оказался самым снежным и дождливым городом России в 2023 году. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс.Погоды» во время подведения метеорологических итогов. Почти треть года жители приволжской столицы наблюдали осадки. Снег и дождь шли в городе 108 дней, пишет newsnn.ru.

Свердловская область

Медики Свердловской области спасли двухлетнюю девочку, которую нашли в конце ноября в сугробе без одежды. Благодаря работе врачей ребенка вернули к жизни после двух клинических смертей, пишет tagilcity.ru.

Омская область

Омский пенсионер перевел мошенникам 8 млн рублей. По словам пострадавшего, ему позвонила девушка, представившаяся сотрудником сотового оператора и попросила назвать ей поступившие на телефон коды, чтобы продлить услуги. Затем мужчине поступил звонок якобы с портала «Госуслуги». Пенсионеру сказали, что его личный кабинет взломан и деньги в опасности, поэтому нужно перевести их на «безопасный счет». После того, как омич сделал это, все его сбережения исчезли, пишет gorod55.ru.

Башкирия

В Зилаирском районе республики нашли мертвым 26-летнего полицейского. По предварительной информации, правоохранители не исключают, что мужчина мог покончить с собой. Причиной самоубийства мог стать конфликт со знакомой, пишет mkset.ru.

Хабаровский край

Заместителя главы Николаевского района Хабаровского края приговорили к десяти годам колонии строгого режима. С 2017 по 2020 годы он получал от руководителя ресурсоснабжающей организации взятки, чтобы тот смог избежать ответственности за некачественное выполнение работ. Общая сумма полученных экс-чиновником денег составила без малого 1,5 млн рублей. Также ему бесплатно отремонтировали жилье на сумму 100 тыс. рублей, пишет transsibinfo.com.

Челябинская область

В челябинском аэропорту самолет после посадки застрял в сугробе, вытаскивать лайнер пришлось при помощи тягача. Сейчас сотрудники транспортной прокуратуры дают оценку этому инциденту, пишет kursdela.biz.

Хакасия

В Абакане и Черногорске снова введен режим «черное небо». Причина в неблагоприятных метеоусловиях. Предприятия должны уменьшить выбросы загрязняющих веществ до 28 декабря, пишет newkhakasiya.online.

Пермский край

Житель Пермского края отсудил у банка украденные мошенниками деньги. Аферисты заманили мужчину на фишинговый сайт, получили доступ к его личному кабинету и похитили со счетов 600 тыс. рублей. Пермяк попросил банк вернуть украденную сумму, однако ему отказали, поэтому он обратился в суд, который посчитал, что у финансовой организации есть ответственность по обеспечению надлежащей защиты денег. В результате с банка взыскали более 1,5 млн рублей, пишет properm.ru.

Красноярский край

На новогодних елках в магазинах Красноярского края повесили фотопортреты детей, которым нужна семья. Акцию «Ёлка добра» запустила торговая сеть «Командор» совместно с фондом «Счастливые дети». За два года проведения акции 29 детей-участников обрели родителей, пишет prmira.ru.