Ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии следствия, Ильина оформила на работу «несуществующего сотрудника», через которого присвоила около 10 млн рублей. В отношении ректора возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Shot пишет, что преподаватели ПсковГУ обвинили Ильину в хищениях их зарплат. Ректор якобы повысила многим подчиненным зарплату, но разницу забирала себе. По данным телеграм-канала, официальный доход Ильиной каждый год увеличивался «минимум на 2 млн рублей последние несколько лет».

По данным источника РИА Новости, Ильина большую часть времени проводила в «так называемых командировках» в Москве, где купила две квартиры стоимостью около 40 млн рублей. Одна из квартир «в целях сокрытия доходов» Ильиной оформлена на ее неработающую мать-пенсионерку, добавил собеседник агентства.

Shot уточняет, что квартиры находятся в жилом комплексе «Квартал на Никулинской» в районе Тропарево-Никулино, их общая площадь составляет около 110 кв. м. Как утверждает телеграм-канал, в Пскове Ильина живет в «одном из самых дорогих» отелей «Двор Подзноева», где номера стоят от 8,9 тыс. рублей в сутки.

Наталья Ильина с апреля 2019 года занимала пост и.о. ректора ПсковГУ, летом 2020-го была избрана ректором. Награждена почетной грамотой Минобрнауки, имеет звания почетного работника высшего профессионального образования, заслуженного работника образования Ульяновской области.