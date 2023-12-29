В Московской области обнаружен мертвым отец журналиста и председателя Синодального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ, врио руководителя пресс-службы патриарха Владимира Легойды Роман Легойда. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Обновление. Телеканал «Россия-1» со ссылкой на Следственный комитет сообщил, что 29 декабря на обочине дороги в Ленинском городском округе Московской области обнаружено тело 90-летнего местного жителя с множественными колото-резанными ранами. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ход следственных мероприятий контролирует глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как рассказали собеседники РЕН ТВ, по предварительным данным смерть Легойды-старшего может носить криминальный характер.

«Тело 90-летнего мужчины нашли в овраге», — передает телеканал.

Телеграм-канал «112» пишет, что, по версии следствия, Легойду-старшего убили в результате разбойного нападения. Он стал жертвой преступления днем 29 декабря во время прогулки с внуком.

«На месте сейчас работают следователи», — сообщает канал.