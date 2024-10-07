Сорокалетний рэпер Алексей Бражников (MC Bandit) найден мертвым в гараже в екатеринбургском районе Уралмаш, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах. Информацию о смерти артиста подтвердил некий его «близкий» человек.

«Труп обнаружили в гараже на Уралмаше», — уточнил собеседник издания из экстренной службы. По словам родственника рэпера, на месте обнаружения тела работают сотрудники правоохранительных органов. Комментарий в следственном управлении СКР по Свердловской области URA.RU получить не удалось.

Алексей Бражников родился 4 мая 1984 года на Уралмаше и прожил там всю жизнь. Рэпом он увлекся еще со школы, много работал диджеем, подрабатывал на Свердловской киностудии, а также вел музыкальный кружок.

Кроме того, MC Bandit создал собственную студию звукозаписи Da Ban Studio, сотрудничал с рэпером Витя АК-47 и группой «Восточный округ» (Ямыч), а также с другими рэп-исполнителями. У Бражникова остался сын. Последний трек музыкант выпустил в феврале.