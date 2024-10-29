МВД России по Тверскому району Москвы составило административный протокол на рэпера Noize MC* (настоящее имя — Иван Алексеев*) за дискредитацию российских войск, сообщает ТАСС со ссылкой на районный суд.

Агентство отмечает, что сотрудники МВД усмотрели дискредитацию российских военных в одном из публичных сообщений исполнителя. На него составили протокол по ст. 20.3.3. КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). Noize MC* грозит штраф до 50 тыс. рублей.

После начала российской военной операции на Украине Noize MC* осудил действия Москвы и вместе с семьей уехал из страны в Литву. Практически сразу после переезда за границу музыкант начал выступать на антивоенных концертах, в том числе благотворительных. Также он участвовал в сборах средств для пострадавших мирных жителей Украины и Белгорода.

Минюст признал Noize MC* иноагентом в ноябре 2022 года. После этого его неоднократно штрафовали: за отсутствие плашки иноагента на 30 тыс. рублей, а также за нарушение правил деятельности иноагента на 50 тыс. рублей.

Ранее заместитель главы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что Российские музыкальные сервисы «Звук», «Яндекс.Музыка», «VK Музыка» и «МТС Музыка» с 4 октября 2024 года начали маркировать исполнителей-иноагентов, композиции которых размещены в их коллекциях.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов