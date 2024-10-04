Российские музыкальные сервисы «Звук», «Яндекс.Музыка», «VK Музыка» и «МТС Музыка» с 4 октября 2024 года начинают маркировать исполнителей-иноагентов, композиции которых размещены в их коллекциях, сообщил заместитель главы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

По словам депутата Госдумы, детали реализации закона о маркировке иноагентов применительно к музыкальным сервисам «довольно долго» обсуждались с представителями отрасли, и в конце концов «решение было найдено».

«Иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от пользователей музыкальных сервисов», — заверил Горелкин, отметив, что маркировка позволит слушателям принимать «осознанные решения» о поддержке музыкантов-иноагентов, а Роскомнадзор будет внимательно отслеживать, чтобы все музыкальные платформы соблюдали требования и принимать меры в случае выявления нарушений с их стороны.

Депутат напомнил, что размер получаемого артистами роялти зависит от количества прослушиваний их композиций на музыкальных онлайн-ресурсах. При этом еще летом 2023 года музыканты-иноагенты сообщали РБК, что перестали получать доход от публичного воспроизведения своей музыки в России.

В Российском авторском обществе (РАО) пояснили, что весь этот доход размещается на специальном рублевом счету, вывести средства с которого можно только по специальному разрешению правительства. По словам представителей организации, в этом смысле музыканты-иноагенты приравниваются к артистам из «недружественных стран».

На сегодняшний день в реестре иноагентов, который ведет Министерство юстиции, числятся около 20 российских музыкантов. Среди них — Андрей Макаревич*, Семен Слепаков*, Борис Гребенщиков*, Земфира*, Лева Би-2*, Моргентшерн*, Монеточка*, Noize MC*, солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров* и другие.

Напомним, на днях издание «Верстка» заявило, что среди российских ивент-агентств и рекламных компаний неофициально распространяется некий «черный список» артистов, выступления которых на территории страны считаются нежелательными. В их числе были названы Иван Ургант, Валерий Леонтьев, «Браво», «Мумий Тролль», «Сплин», Наталья Подольская, Анна Седокова, Денис Клявер, Джиган, Александр Гудков, «Звери», Скриптонит, Макс Корж, Руслан Белый*, Найк Борзов, Манижа, Гуф, Instasamka, Аня Покров, Big Russian Boss и другие, а также зарубежные исполнители — Beyonce, Lana del Rey, Florence and the Machine, IAMX, Metallica.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил RTVI, что не знает о существовании подобных «черных списков» артистов, которым якобы негласно запрещено выступать в стране из-за их позиции по поводу специальной военной операции на Украине. Представитель Кремля констатировал, что таких списков «много поддельных ходит». При этом он допустил, что позиция артиста по поводу СВО «может вызывать неприятие организатора того или иного мероприятия». «Это не имеет к нам никакого отношения», — добавил пресс-секретарь главы государства.

* Внесены Минюстом России в реестр иноагентов