Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов. Он начнется с 1 сентября 2025 года и продлится до 31 декабря 2027 года. Закон, как сообщает корреспондент RTVI, поддержали 301 депутат, против выступили 74 парламентария, один воздержался.

Эксперимент пройдет в Алтайском, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях, а также Республике Алтай, Дагестане, Крыму, Севастополе, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской и Херсонской областях, в Севастополе, а также на федеральной территории «Сириус».

Закон вводит понятие «гостевой дом» — это жилой дом или его часть, где комнаты используются для временного проживания людей и оказания сопутствующих услуг. Гостевой дом предлагает места для временного проживания и другие услуги для гостей в соответствии с положением о классификации гостевых домов, утвержденном правительством России.

Согласно закону, гостевые дома в этих регионах должны будут войти в специальный реестр — единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, и получить уникальный номер.

Замглавы комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко во время обсуждения заявила, что каждый гостевой дом сможет зарегистрировать только один собственник.

«Четко определено, что в эксперимент могут быть включены только те объекты, которые не имеют нарушений земельного, градостроительного законодательства и состоят в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Также в эксперимент могут попасть только объекты ИЖС, расположенные в границах населенных пунктов», — пояснила депутат.

Важно, чтобы не было решения местных властей или суда о сносе индивидуального жилого дома как самовольной постройки.

Если гостевой дом не соответствует установленным требованиям, его данные не могут быть внесены в единый реестр объектов классификации в сфере туризма.

Закон также запрещает оказывать услуги в гостевых домах, которые не внесены в реестр классифицированных мест проживания. Размещение информации о таких домах в интернете без указания их идентификационного номера и ссылки на запись в реестре тоже недопустимо.

Основные положения закона вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

Еще один вопрос, на который направлен закон, — это выбеливание рынка с точки зрения налогов и номерного фонда, что важно как для экономики регионов, так и выстраивания стратегии по развитию номерного фонда в целом по стране, заявила журналистам первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина.

«Вместе с тем, важно по итогам эксперимента еще выслушать мнение соседей, с участками которых гостевые дома будут легализованы, ведь приватность и комфорт других граждан никто не отменял, и они также важны для всех нас», — сказала она.

Во время обсуждения член комитета Госдумы по туризму Артем Прокофьев обратил также внимание на риски, связанные с принятием закона.

«Законопроект содержит в себе многие положения, которые непредсказуемы по последствиям. Не сомневаюсь, что авторы руководствовались благими пожеланиями с точки зрения урегулировать, прежде всего, в их регионах проблему, которая накопилась за долгие годы из-за, скажем так, пассивной позиции муниципалитетов. Вместе с тем, по факту предложенное решение порождает червоточины в Жилищном, Градостроительном и Земельном кодексах нашей страны. По сути, нарушается целостность такого регулирования, и нет механизма урегулирования отношений с жителями, которые окажутся рядом с этими гостевыми домами», — сказал Прокофьев.

Он подчеркнул, что в первоначальной версии законопроекта гостевой дом должен быть максимум 1000 кв. метров с 15 номерами, однако ко второму чтению размеры таких объектов решили убрать из текста документа.

«По факту номеров может быть и больше. Мы знаем, как здесь могут легко лавировать с точки зрения практики. Устанавливается, что нормативы будут устанавливаться правовыми актами, которые мы не видели», — возмутился парламентарий.

Кроме того, по словам депутата, законом «одна пятая часть нашей страны уже затрагивается, что уже сложно назвать даже экспериментом».