В Приморском крае следователи закрыли уголовное дело в отношении 15-летней девочки, которая зарезала мужчину. Убийство было признано вынужденной мерой обороны.

Как сообщает управление Следственного комитета по Приморскому краю, злоумышленник проник в дом в Партизанском округе, где жили 56-летний инвалид и его дочь. Издание Vl.ru уточняет, что мужчина выломал дверь. При этом, по информации SHOT, это был 30-летний приятель хозяина дома, которого позвали в гости.

Когда нетрезвый мужчина начал душить инвалида, девочка попыталась защитить отца.

“Сначала она пыталась отбить отца кулаками, нанося удары по спине мужчины, но тот ее отталкивал и продолжал свои преступные действия, — сообщили в Telegram управление Следкома по Приморью.

Тогда девочка схватила кухонный нож и ударила нападавшего в спину. Он умер от полученной раны до приезда скорой помощи. Отец девочки не пострадал.

В результате расследования сотрудники СК пришли к выводу, что подросток действовала в рамках мер необходимой обороны. Уголовное дело было закрыто. Материалы по факту нападения на инвалида выделены в отдельное производство. Убитый мужчина ранее трижды был судим за кражу, утверждает SHOT.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Приморскому краю Эдуарду Трубчику представить доклад о проведенных следственных действиях и принятых процессуальных решениях.