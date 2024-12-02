Один из крупнейших российских розничных ретейлеров «Лента» объявил о приобретении 100% акций АО «Торговый дом Эра», которое владеет сетью магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже одобрила сделку, которая будет завершена до 30 июня 2025 года, сообщается в заявлении «Ленты».

Сделка реализована в рамках стратегии трансформации «Ленты» в мультиформатного игрока и позволит стать одним из лидеров в сегменте дрогери, а также уверенно закрепиться на растущем рынке парфюмерно-косметической продукции, размер которого по итогам года может превысить 1 трлн рублей.

Дрогери — это магазины шаговой доступности небольшой площади, где можно купить все самое необходимое для красоты, личной гигиены и ухода за домом. Для магазинов дрогери характерны широкий ассортимент, максимальное удобство для покупателей и демократичные цены.

«Покупка “Улыбки радуги” — второй крупнейшей сети магазинов формата дрогери в стране — логичный шаг на пути трансформации “Ленты” в мультиформатного игрока. Данная сделка позволяет нам одномоментно закрепить позиции в сегменте косметики и бытовой химии, предоставляющем значительные возможности для усиления нашего присутствия на российском розничном рынке», — заявил генеральный директор группы компаний «Лента» Владимир Сорокин.

Бизнес «Улыбки радуги» продолжит функционировать как отдельный формат с сохранением основных операционных процессов и существующего бренда.

О том, что «Лента» ведет переговоры о покупке петербургской сети магазинов косметики и товаров для ухода «Улыбка радуги» в апреле 2023 года писал «Коммерсант» со ссылкой на на дистрибутора и источник на рынке ретейла. Тогда эксперты оценивали стоимость бизнеса «Улыбки радуги» в 35 млрд рублей.