Индия планирует увеличить продажи своего оружия в странах Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии с помощью долгосрочных и недорогих кредитов, передает Reuters со ссылкой на источники. Вооружение будут предлагать в том числе государствам, которые долгое время закупали его у России.

Закупающая как российские, так и западные военные технологии Индия стала получать больше запросов из-за рубежа на поставки своего собственного оружия, рассказал агентству индийский чиновник.

Как следует из публикации, власти Индии намерены продвигать вооружение индийского производства за счет отправки большего количества военных атташе в свои зарубежные представительства. Кроме того, Нью-Дели предложит потенциальным покупателям, в том числе странам с повышенным политическим или кредитным риском, недорогие кредиты через Экспортно-импортный банк Индии (Exim Bank). В январе офис этой организации открылся в Бразилии.

Индия собирается расширить экспорт оружия в странах Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. По словам двух индийских чиновников, Нью-Дели в особенности нацеливается и на те государства, которые обычно закупают оружие у России. Reuters приводит в пример Армению, куда Индия направила своего военного представителя в прошлом году.

К марту 2026 года Индия планирует направить не менее 20 военных атташе в такие страны, как Алжир, Марокко, Эфиопия, Танзания, Камбоджа, Гайана и Аргентина, рассказали агентству индийские военные.

По данным индийского правительства, в финансовом 2023/24 году Индия произвела оружия на $14,8 млрд — это на 62% больше, чем тремя годами ранее.

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди стремится увеличить экспорт вооружений и военной техники до $6 млрд к 2029 году. Индийские власти рассчитывают, что продажи оружия выйдут за рамки боеприпасов и стрелкового оружия, которые сегодня составляют большую часть военного экспорта страны.

Индия может изготавливать 155-мм артиллерийские боеприпасы по цене около $300—400 за штуку, тогда как европейские аналоги продаются по цене более $3000, заявили в беседе с Reuters два индийских источника.

В «Рособоронэкспорте» в ответ на вопросы агентства сослались на ранее опубликованные заявления о том, что компания ведет переговоры с Индией о совместном производстве и поставках оборудования в «дружественные России» третьи государства.