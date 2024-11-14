Члены переходной команды избранного президента США Дональда Трампа готовят списки высокопоставленных офицеров Минобороны, которые могут получить отставку после его инаугурации, пишет Reuters.

По данным агентства, среди наиболее вероятных кандидатов на отставку — председатель ОКНШ генерал Чарльз Браун.

«Главы Объединенного комитета начальников штабов и все заместители начальников штабов будут немедленно уволены», — сообщил собеседник издания, отметив, что это пока лишь раннее планирование.

Назначенный Трампом на должность главы Пентагона телеведущий Питер Хегсет в своей книге «Война с воинами: за предательством людей, которые держат нас свободными» задавался вопросом, получил бы Браун эту должность, если бы не был темнокожим.

Второй источник Reuters отметил, что под увольнение попадут в первую очередь офицеры, связанные с бывшим председателем комитета начальников штабов, генералом Марком Милли, который ранее неоднократно критиковал политику Трампа.

«Каждый человек, которого повысил и назначил Милли, уйдет», — сказал он.

Источники отметили, что от исполнения своих обязанностей будут отстранены «еще много офицеров». В то же время опрошенные агентством бывшие и действующие американские чиновники считают, что масштабная перестановка маловероятна, поскольку она не является необходимой и нарушила бы деятельность Пентагона на фоне украинского кризиса и обострения ближневосточного конфликта.

Один из источников агентства отметил, что уволить и заменить большую часть высокопоставленных военных чиновников США будет сложно с бюрократической точки зрения, что позволяет предположить, что такое планирование может быть «пустым звуком и позерством со стороны союзников Трампа».

Другой собеседник Reuters предположил, что компанда Трампа посчитала, что Объединенный комитет начальников штабов необходимо сократить из-за предполагаемой бюрократической перегрузки. По данным агентства, такие сокращения могут быть допустимы в организации масштаба вооруженных сил США.

Избранный 47-й президент США Дональд Трамп продолжает называть имена кандидатов на высшие посты в своей будущей администрации. Накануне он озвучил претендентов на должности руководителей ЦРУ, Пентагона и Министерства внутренней безопасности, которые займут их в случае одобрения Конгрессом.