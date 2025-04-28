Конклав в Ватикане для выборов нового папы римского соберется 7 мая, сообщает Reuters со ссылкой на источник .

Дата конклава была определена на закрытом собрании кардиналов — первом после похорон папы Франциска, прошедших 26 апреля. Официальное объявление должно последовать в ближайшее время, отмечает собеседник агентства.

Reuters отмечает, что последние два конклава, в 2005 и 2013 годах, проходили в течение двух дней. Шведский кардинал Андерс Арборелиус сказал, что, по его ожиданиям, этот конклав может продлится дольше, поскольку многие кардиналы, назначенные папой римским, никогда раньше не встречались друг с другом.

Папа римский избирается пожизненно после смерти или отречения предшественника. Чрезвычайно редко понтифики оставляют престол добровольно. Отречение Бенедикта XVI в 2013 году стало третьим в истории и первым добровольным оставлением престола за шесть веков. Папой может быть избран мужчина-католик. С конца XIV века понтификов фактически избирают только из числа кардиналов — советников папы.