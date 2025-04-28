Конклав в Ватикане для выборов нового папы римского соберется 7 мая, сообщает Reuters со ссылкой на источник .
Дата конклава была определена на закрытом собрании кардиналов — первом после похорон папы Франциска, прошедших 26 апреля. Официальное объявление должно последовать в ближайшее время, отмечает собеседник агентства.
Reuters отмечает, что последние два конклава, в 2005 и 2013 годах, проходили в течение двух дней. Шведский кардинал Андерс Арборелиус сказал, что, по его ожиданиям, этот конклав может продлится дольше, поскольку многие кардиналы, назначенные папой римским, никогда раньше не встречались друг с другом.
Папа римский избирается пожизненно после смерти или отречения предшественника. Чрезвычайно редко понтифики оставляют престол добровольно. Отречение Бенедикта XVI в 2013 году стало третьим в истории и первым добровольным оставлением престола за шесть веков. Папой может быть избран мужчина-католик. С конца XIV века понтификов фактически избирают только из числа кардиналов — советников папы.
88-летний папа римский Франциск скончался 21 апреля. Прощание с ним проходило три дня, с 23 апреля, в соборе Святого Петра. Похороны папы состоялись в субботу, 26 апреля. На церемонии присутствовали около 250 тыс. человек, а в шествии от собора Святого Петра до базилики Санта-Мария Маджоре — около 400 тыс. человек.
Россию на прощании с Франциском по решению президента Владимира Путина представляла министр культуры Ольга Любимова. Делегацию РПЦ возглавлял митрополит Антоний, руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.