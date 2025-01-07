ОАЭ, США и Израиль тайно обсудили послевоенное будущее сектора Газа, пишет Reuters. Среди пунктов плана, который еще не согласован и не оформлен как документ, — привлечение ЧВК в качестве миротворцев. Также представители Эмиратов отметили, что одним из кандидатов на пост главы новой администрации региона рассматривается экс-премьера Палестины Саляма Файяда.

ОАЭ плотно сотрудничают с США в сфере безопасности и, в отличие от многих арабских государств, поддерживают дипломатические отношения с Израилем, несмотря на то, что Эмираты не раз критиковали действия израильской армии. Иерусалим и Абу-Даби также объединяет негативное отношение к ХАМАС.

Одной из проблем, связанных с войной между Израилем и палестинскими боевиками, является неясное будущее сектора Газа, отмечает Reuters. Еврейское государство, по данным источников агентства, «неохотно излагает свое собственное видение», в то время как другие страны пытаются «сформулировать жизнеспособный план» урегулирования конфликта.

О временном правительстве сектора Газа

Позиция Абу-Даби, как рассказали источники Reuters, следующая: действующая система власти Палестины должна быть реформирована, ее территория как независимого государства должна в себя включать Газу, Западный берег и восточную часть Иерусалима.

ОАЭ, по информации собеседников агентства, отказывается от участия в любом плане, который не предусматривает реформу палестинской системы власти (в том числе с расширением ее прав и полномочий), и не содержит четкой дорожной карты послевоенного будущего Палестины.

«Закулисные обсуждения <…> [также] включали в себя возможность временного надзора ОАЭ и Соединенных Штатов, наряду с другими странами, за управлением, безопасностью и восстановлением сектора Газа после вывода израильских войск до тех пор, пока палестинская администрация не сможет взять на себя управление», — пишет Reuters со ссылкой на дюжину иностранных дипломатов и чиновников из стран Запада.

Так называемая Палестинская администрация была создана после подписания соглашения в 90-х годах XX века между палестинцами и израильтянами. У нее были ограниченные права, а в 2007 году ситуацию осложнила гражданская война, в результате которой к власти пришли боевики ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он выступает против Палестинской администрации в ее нынешнем виде. По его словам, школьная программа в секторе Газа «подогревает ненависть к Израилю», а также раскритиковал решение палестинских властей о выплатах семьям палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.

О новом палестинском лидере и наемниках-миротворцах

Представители ОАЭ заявили, что в качестве нового главы Палестинского государства их бы устроил бывший палестинский премьер-министр, экс-сотрудник Всемирного банка Салям Файяд, который ушел в отставку после ссоры с действующим палестинским президентом Махмудом Аббасом.

Также несколько источников рассказали Reuters, что представители ОАЭ предложили «использовать частных военных подрядчиков в качестве послевоенных миротворческих сил в Газе». Однако это предложение пока не поддержано, так как собеседники агентства считают, что если этот пункт одобрят, то он «может вызвать обеспокоенность среди западных стран».

«Частные военные подрядчики, нанятые Соединенными Штатами и другими правительствами, столкнулись с обвинениями в пытках, нарушениях прав человека и применении чрезмерной силы, среди других обвинений, в том числе в Ираке и Афганистане», — говорится в статье.

ОАЭ также подчеркивают, что отправят своих военных в сектор Газа только по приглашению Палестины и при участии США.

Помимо всего остального, участники встречи сошлись во мнении, что восстановление Палестины «займет годы и обойдется в десятки миллиардов долларов».

Один из высокопоставленных представителей ХАМАС, комментируя Reuters информацию о переговорах ОАЭ с США и Израилем, заявил, что после окончания войны сектор Газа должен стать «явно палестинским» и без «иностранных вмешательств».

В американском Госдепе сообщили Reuters, что с несколькими партнерами, включая ОАЭ, велись «совещательные обсуждения» и в рамках этих переговоров шла речь «о вариантах управления, безопасности и реконструкции, и что партнерами были выдвинуты различные проекты предложений, планов и идей». Представитель ведомства отметил, что переговоры еще идут.