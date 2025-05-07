Соединенные Штаты и Израиль провели несколько конфиденциальных переговоров, на которых обсуждалась возможность формирования в Газе временной гражданской администрации, находящейся под управлением Вашингтона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Предлагается, чтобы после завершения интенсивных боевых действий в Газе управление территорией было передано временному органу. Эта структура будет осуществлять контроль до тех пор, пока не будет достигнута полная демилитаризация региона, не стабилизируется обстановка и не будет сформировано новое палестинское правительство.

По мнению собеседников агентства, предложенная модель управления может быть схожа с коалиционной администрацией в Ираке, созданной после американского вторжения в 2003 году. Несмотря на заявленный временный характер, эта администрация была воспринята иракским населением как оккупация, что спровоцировало усиление сопротивления и в конечном счете привело к передаче полномочий местным органам власти.

Предполагается, что планируемая администрация в секторе Газа будет сформирована из палестинских экспертов и чиновников, исключая участие как представителей ХАМАС, так и нынешнего палестинского руководства. Кроме того, по предварительной информации, к управлению территорией могут быть привлечены и иностранные государства, однако конкретные страны, которые могут принять участие, пока не определены.

Источники Reuters отмечают, что переговоры находятся на начальной стадии, каких-либо решений не принято, а кандидатуры потенциальных руководителей для такой структуры еще не обозначены. Кроме того, неизвестно, кто выступил с инициативой — Израиль или США.

В Госдепартаменте воздержались от обсуждения деталей прошедших переговоров, отметив при этом неизменность ключевых аспектов позиции США: обеспечение поддержки Израилю, продвижение мирного урегулирования и работа по освобождению заложников. Администрация израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху также предпочла не давать каких-либо комментариев по этому вопросу.