США решили усилить авиационную группировку на Ближнем Востоке, направив туда дополнительные истребители и продлив пребывание уже дислоцированных самолетов. Эти меры связаны с эскалацией напряженности после взаимных авиаударов между Израилем и Ираном, передает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

Согласно данным одного из источников агентства, США планируют передислоцировать истребители моделей F-16, F-22 и F-35. Как уточнили два других собеседника, эти самолеты будут выполнять защитные функции, включая перехват беспилотников и ракет.

Днем ранее Military Watch Magazine сообщил, что Вооруженные силы США перебросили большое количество самолетов-заправщиков в Европу, чтобы предоставить американскому президенту Дональду Трампу возможность действовать на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем.

Глава Пентагона Пит Хегсет в социальной сети Х подчеркнул, что усиление военной группировки носит исключительно оборонительный характер. По его словам, США принимают эти меры для защиты своих военных объектов от возможных атак Ирана и его союзников.

Как отмечает Reuters, США уже обладают солидным военным арсеналом в регионе — почти 40-тысячным контингентом, авиацией, флотом и современными системами ПВО, способными обнаруживать и сбивать атакующие ракеты.

Нарастить свою авиационную группировку на Ближнем Востоке также решила Великобритания, пишет The Independent. По словам главы оборонного ведомства Джон Хили, в регион будут переброшены дополнительные военные самолеты, в том числе современные истребители Typhoon.

Выступая на конференции в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI), министр пояснил, что усиление авиационной группировки преследует цель «защитить наш персонал» и «подчеркнуть настоятельную необходимость деэскалации». Однако на вопрос о потенциальном вовлечении британских Typhoon в возможные совместные с США операции против Ирана Хили предпочел не давать конкретного ответа.

Портал Axios 13 июня сообщал, что американские военные оказывали содействие Израилю при отражении ракетно-авиационных атак со стороны Ирана. Кроме того, по данным журналистов, Иерусалим неоднократно обращался к администрации Трампа с просьбами о совместных военных операциях против Тегерана.

По информации источника портала, американский лидер допустил возможность такого развития событий при определенных обстоятельствах. Трамп также предупредил о готовности применить всю военную мощь США против Ирана в ответ на возможные атаки со стороны Тегерана на американские объекты в регионе.