Страны Восточной Европы — Польша, Венгрия, Румыния и Словакия — испытывают трудности с набором новых солдат и удержанием опытных, пишет Reuters. По данным агентства, с аналогичными проблемами столкнулись и западноевропейские страны, входящие в НАТО.

Чешская Республика годами не достигала целевых показателей по набору и боролась за поддержание численности войск. Это привело к тому, что армейские части оказались недоукомплектованными и неспособными достичь боеготовности, говорится в статье.

«Мы считаем, что вероятность российской агрессии против нас не исключена… в течение нескольких лет. Поэтому мы должны быть уверены, что можем рассчитывать на определенное количество солдат и возможностей», — заявил Reuters бывший заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны, спецпредставитель Праги по вопросам восстановления Украины.

Правительства восточноевропейских стран прибегли к цифровым маркетинговым кампаниям, увеличили надбавки военным и использовали такие варианты, как указ Министерства обороны Чехии, вступающий в силу 1 сентября, о снижении медицинских требований к кадровым военнослужащим, резервистам и новобранцам.

Однако, учитывая низкий уровень безработицы в Восточной Европе, основной проблемой является убедить молодых людей идти на военную службу за меньшую плату, чем они могут заработать в частном секторе.

«У нас есть проблемы. Они связаны с тем, что рынок труда здесь очень конкурентный», — заявил Reuters генерал-майор Кароль Дымановский — первый заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Польши.

В Польше представители правительства и армии заявили, что достигают целей по набору новобранцев и планируют увеличить лимиты набора, но критики сомневаются в реалистичности цели создания армии численностью 300 тысяч человек.

Крупнейшая страна Восточной Европы также стремится увеличить расходы на оборону почти до 5% ВВП и недавно запустила кампанию по набору кадров под названием «Каникулы с армией», которая предусматривает 28-дневную базовую военную подготовку для граждан в возрасте от 18 до 35 лет.

Однако данные польского Министерства обороны показывают, что, хотя число новобранцев, согласно последним имеющимся данным, возросло, в 2023 году службу покинуло рекордное число профессиональных солдат — 9 тысяч человек.

Дымановский сказал, что это «естественный процесс», но глава Управления организации и набора в Генеральном штабе Польши полковник Богдан Сова признал наличие проблемы. По его словам, значительное количество военных покидает армию через несколько лет после начала службы. «Мы пытаемся подготовить для них более привлекательные предложения, создавая новые финансовые стимулы», — пояснил Сова.

Вооруженные силы Венгрии, которые не опубликовали обновленные данные о наборе новобранцев, запустили медиакампанию с использованием рекламных щитов, рекламы и телесериала на военную тематику, который должен выйти в эфир к концу 2024 года, чтобы найти новых солдат.

В Румынии правительство начало кампанию по набору на военную службу после того, как последние данные Министерства обороны показали, что 43% офицерских должностей и 23% должностей рядовых и других званий остаются незаполненными.

Румыния располагает четырьмя батареями противоракетной обороны Patriot, но только две из них находятся в рабочем состоянии. Правительство страны закупило несколько истребителей F-16, однако не имеет достаточного количества подготовленных пилотов для управления ими.

«Нужно посмотреть, какие законы необходимо изменить, не только в Румынии, но и в других странах, чтобы побудить этих людей (солдат, находящихся на службе) остаться», — сообщил Reuters источник в румынском оборонном ведомстве.