Россия и Украина вели в течение двух месяцев переговоры по соглашению о безопасном торговом судоходстве в Черном море. В марте стороны были близки к утверждению документа, однако в последний момент Киев отказался от договоренностей и сделка была сорвана, сообщает Reuters со ссылкой на четырех источников, знакомых с ситуацией.

Собеседники агентства рассказали, что переговоры проходили при посредничестве Турции после призыва к этому со стороны ООН. Россия и Украина должны были предоставить гарантии, что они не будут обстреливать и задерживать суда, которые везут товары невоенного назначения.

«Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных Сторонами в рамках международных миссий)», — сказано в тексте, с которым ознакомилось агентство.

По итогу стороны согласовали текст документа, который 30 марта должна была обнародовать Анкара. Предполагалось, что документ начнет действовать в день объявления о нем, однако Киев по неизвестным причинам внезапно отказался от сделки.

В феврале генеральному секретарю ООН Антониу Гуттереш направил президентам России, Украины и Турции Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому и Реджепу Тайипу Эрдогану письма по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. Тогда официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик отметил, что ООН ООН продолжает взаимодействовать с этими тремя государствами и другими сторонами для «снижения рисков для коммерческого судоходства в Черном море».

В разговоре с РИА Новости он пояснил, что экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции, проходящий через Черное море, остается крайне важным для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности.

«Несмотря на то, что в последние месяцы наблюдалось значительное улучшение в смысле объема экспорта продовольствия, проходящего транзитом по Черному морю, суда, отправляющиеся с Украины и из Российской Федерации, продолжают сталкиваться с рисками из-за ударов по портам и наличия морских мин», — сказал он, добавив, что из-за этих факторов растут транзакционные издержки.

Летом 2023 года Минобороны России заявило , что с 20 июля все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов, а страны, под флагами которых идут суда, — вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Кроме того, ведомство объявило несколько районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод временно опасными для судоходства. Такое решение было принято в связи с выходом России из соглашения по зерновой сделке с Украиной, Турцией и ООН.

Минобороны Украины в свою очередь предупредило , что все суда, которые с 21 июля будут направляться в российские порты Черного моря, будут рассматриваться в качестве военных целей. Позднее, 4 августа, Госгидрография, подведомственная украинскому министерству инфраструктуры, опубликовала прибрежное уведомление, в котором объявила акватории российских портов Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани зоной военной угрозы.