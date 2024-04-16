Россия и Украина вели в течение двух месяцев переговоры по соглашению о безопасном торговом судоходстве в Черном море. В марте стороны были близки к утверждению документа, однако в последний момент Киев отказался от договоренностей и сделка была сорвана, сообщает Reuters со ссылкой на четырех источников, знакомых с ситуацией.
Собеседники агентства рассказали, что переговоры проходили при посредничестве Турции после призыва к этому со стороны ООН. Россия и Украина должны были предоставить гарантии, что они не будут обстреливать и задерживать суда, которые везут товары невоенного назначения.
«Эти гарантии не распространяются на военные корабли, гражданские суда, перевозящие товары военного назначения (за исключением морских перевозок, согласованных Сторонами в рамках международных миссий)», — сказано в тексте, с которым ознакомилось агентство.
По итогу стороны согласовали текст документа, который 30 марта должна была обнародовать Анкара. Предполагалось, что документ начнет действовать в день объявления о нем, однако Киев по неизвестным причинам внезапно отказался от сделки.
В феврале генеральному секретарю ООН Антониу Гуттереш направил президентам России, Украины и Турции Владимиру Путину, Владимиру Зеленскому и Реджепу Тайипу Эрдогану письма по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. Тогда официальный представитель генсека международной организации Стефан Дюжаррик отметил, что ООН ООН продолжает взаимодействовать с этими тремя государствами и другими сторонами для «снижения рисков для коммерческого судоходства в Черном море».
В разговоре с РИА Новости он пояснил, что экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции, проходящий через Черное море, остается крайне важным для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности.
«Несмотря на то, что в последние месяцы наблюдалось значительное улучшение в смысле объема экспорта продовольствия, проходящего транзитом по Черному морю, суда, отправляющиеся с Украины и из Российской Федерации, продолжают сталкиваться с рисками из-за ударов по портам и наличия морских мин», — сказал он, добавив, что из-за этих факторов растут транзакционные издержки.
После начала боевых действий между Россией и Украиной, которые развернулись в том числе в акватории Черного моря, возникли серьезные проблемы с поставками украинской и российской сельхозпродукции на мировые рынки. Для разрешения кризиса в июле 2022 были подписаны Стамбульские соглашения.
Первая часть сделки касалась создания безопасных морских коридоров для вывоза украинского зерна из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Вторая часть — меморандум о содействии продвижению российских аграрной продукции и удобрений на мировые рынки — подписана между Россией и ООН.
Всемирная организация взяла на себя обязательство подключиться к работе по снятию санкций, которые мешают России экспортировать продукцию и удобрения. В частности, Москва настаивала на переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT. Однако в июле 2023 года Москва, сославшись на невыполнение обещаний по снятию рестрикций, не стала продлевать первую часть Стамбульских договоренностей (зерновую сделку).