В 2023 году президент России Владимир Путин публично и в частном порядке при участии посредников, в том числе арабских партнеров на Ближнем Востоке, передавал США сигналы о готовности Кремля рассмотреть возможность прекращения боевых действий на Украине, но в Белом доме отказались обсуждать это без участия Киева. Об этом пишет Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с вопросом.

При этом, по данным агентства, Путин предлагал заморозить конфликт на тех же границах, что есть сейчас, и не собирался уступать Киеву новые российские территории.

Собеседники Reuters рассказали, что посредники переговорного процесса встречались в Турции в 2023 году. На встрече присутствовали высшие должностные лица США, включая советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, директора Центрального разведывательного управления Билла Бернса и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Именно тогда, по словам источников агентства, Вашингтону передали сигнал Путина о готовности завершить боевые действия. Идея заключалась в том, что Салливан в ходе переговоров с советником российского президента по внешней политике Юрием Ушаковым должен был наметить следующие шаги для реализации плана о прекращении огня на Украине.

Однако позднее в телефонном разговоре советник Белого дома по нацбезопасности заявил, что Вашингтон готов говорить о других аспектах отношений, но без участия Украины не будет касаться темы окончания боев.

Американский источник Reuters отказался сообщить агентству какие-либо подробности предполагаемых звонков Салливана и его разговора с Ушаковым. Собеседник также отрицал наличие каких-либо официальных контактов, но подтвердил, что Вашингтон не будет участвовать в каких-либо переговорах без Киева.

Кремль, Белый дом, Госдеп США и ЦРУ отказали Reuters в комментариях по ситуации.

Один из российских собеседников агентства добавил, что «США, вероятно, не верят в искренность Путина», который пытался договориться об окончании активных боевых действий на Украине.

Как отмечает Reuters, о масштабах переговоров России и США и их неудаче ранее не сообщалось.