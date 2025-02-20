В последний месяц в Средиземном море в результате взрывов были повреждены три танкера, пишет Reuters со ссылкой на источники из сферы судоходства и безопасности.

По данным агентства, один из инцидентов произошел в конце января у порта Джейхан в Турции. Тогда повреждения получил танкер Seacharm, принадлежащий компании Thenamaris.

Еще одно судно было повреждено взрывом в феврале у берегов Ливии, он ходил под флагом Либерии и перевозил химические продукты, отмечает Reuters. Также требуется спасательная операция танкеру Grace Ferrum.

Собеседники агентства отмечают, что эти случаи являются первыми за последние десятилетия подобными инцидентами с невоенными судами в центральном Средиземноморье.

До этого газета Fatto Quotidiano писала о двух взрывах на танкере Seajewel в порту Савона в Италии. На корпусе судна была найдена пробоина со следами внешнего воздействия. Об инциденте экипаж танкера под флагом Мальты сообщил в ночь на 15 февраля во время выгрузки нефти.

Прокуратура рассматривает разные версии ЧП, включая поломку, столкновение или намеренный подрыв. По данным Corriere della Sera, на борту судна могли взорваться бомбы или сдетонировать боеприпас.