Cпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерен посетить Беларусь, где встретится с президентом Александром Лукашенко, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Два источника издания отметили, что точная повестка встречи неясна, хотя Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь начать мирные переговоры, направленные на прекращение конфликта на Украине.

Госдепартамент и посольство Беларуси в Вашингтоне не стали комментировать эту информацию.

«Планирование таких поездок требует тщательных переговоров, и не исключено, что поездка может быть отменена или изменена в последний момент», — поясняет Reuters.

Один из американских чиновников сообщил агентству, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждала внутри страны способы вывода Минска из сферы влияния Москвы и присоединения его к орбите Вашингтона хотя бы в незначительной степени.

В феврале The New York Times писала, что заместитель помощника госсекретаря Кристофер Смит и два других чиновника Госдепартамента отправились в Беларусь, чтобы забрать трех политических заключенных. Смит тогда описал поездку как первый шаг потенциальной сделки, которая приведет к освобождению десятков политических заключенных в обмен на смягчение американских санкций.