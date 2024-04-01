Израиль нанес удар по Дамаску и разрушил задние иранского консульства в районе Меззе, пишет Reuters. По данным собеседника агентства в ливанских службах безопасности, в результате атаки погиб генерал и высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди.

Обновление. Корпус стражей исламской революции подтвердил, что в результате удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске погибли два генерала и пять офицеров, сообщила пресс-служба КСИР.

Захеди командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. О его гибели также сообщает телеканал Al-Maydeen. Всего, по данным посла исламской республики в Дамаске Хосейна Акбари, в результате удара погибли как минимум пять человек. В то же время Al Arabiya со ссылкой на неназванные «официальные» иранские СМИ пишет о гибели восьми человек, а также о нескольких пострадавших.

По данным сирийского агентства SANA, погибли все, кто находился в момент удара внутри консульства. Иранское государственное телевидение также сообщило о смерти нескольких иранских дипломатов. Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари и его семья в результате удара не пострадали, отметил иранский канал Al-Alam.

Репортеры Reuters, которые приехали на место происшествия в районе Меззе, сообщили, что здание иранского консульства в результате удара «сравнялось с землей». По данным SANA, часть израильских ракет удалось отразить сирийским ПВО.

«[Удар] привел к разрушению всего здания [иранского консульства], <…> ведутся работы по <…> помощи раненым и разбору завалов», — пишет SANA.

Представитель Минобороны Израиля отказался отвечать на вопрос Reuters о прочности Израиля к удару в Дамаске. «Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ»,— сказал он.

В офисе генсека ООН заявили, что «обеспокоены» ударом, однако отметили, что дождутся, пока «не получат немного больше информации, чтобы выразить свое мнение, чтобы проследить за развитием событий, если это окажется правдой». Между тем представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что организация «осуждает нападения извне на любую страну или нарушение суверенитета».