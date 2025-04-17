Команда астрономов из Кембриджского университета обнаружили возможные следы жизни на экзопланете K2-18b, которая вращается вокруг звезды в 120 световых годах от Земли. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на автора исследования Никка Мадхусудхана, чья работа была опубликована 16 апреля в научном журнале Astrophysical Journal Letters.

Ученые обнаружили на экзопланете признаки молекулы диметилсульфид, источником которой могут быть живые организмы, в том числе морские водоросли. Астрономы предполагают, что K2-18b может быть покрыта океаном, полным жизни.

«Это революционный момент. Это первый раз, когда человечество видит потенциальные биосигналы на пригодной для жизни планете», — поделился Мадхусудхан.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока «преждевременно заявлять, что мы обнаружили жизнь». Планетолог из Университета Джона Хопкинса Стивен Шмидт согласился, что пока невозможно сделать такие выводы. По его словам, если где-то и есть внеземная жизнь, то ее обнаружение будет происходить «удручающе медленно».

Экзопланета K2-18b была обнаружена канадскими астрономами в 2017 году. NYT указывает, что она относится к типу субнептунов, которые встречаются за пределами Солнечной системы и не имеют аналогов вблизи Земли. Субнептуны намного крупнее скалистых планет внутренней Солнечной системы — Меркурия, Венеры, Земли и Марса, но меньше Нептуна и других газовых планет внешней Солнечной системы.

В 2021 году Мадхусудхан и его коллеги предположили, что субнептуны покрыты теплым океаном и окутаны атмосферой, содержащей водород, метан и другие углеродные соединения. Для их описания они придумали термин Hycean, образованный из сочетания слов hydrogen («водород») и ocean («океан»).

Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба позволил исследователям поближе рассмотреть субнептуновые и другие отдаленные планеты. В 2024 году команда Мадхусудхана обнаружила сильный сигнал о наличии диметилсульфида на K2-18b. Исследователи пришли к выводу, что на экзопланете может содержаться в тысячи раз больше диметилсульфида, чем на Земле, что может указывать на полный жизни океаны.

Астрономам предстоит провести еще множество исследований, прежде чем прийти к окончательному выводу, в том числе воссоздать в лаборатории условия, максимально приближенные к тем, что могут быть на K2-18b и других субнептунах.

Не все строят позитивные прогнозы. В частности, астрофизик из Корнелльского университета Кристофер Глейн предполагает, что K2-18b может быть массивной каменной глыбой с океаном магмы и плотной, раскаленной водородной атмосферой, что вряд ли способствует возникновению жизни в привычном нам виде.