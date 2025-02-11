Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о «периоде охлаждения» при выдаче кредита. Инициативу единогласно поддержали 429 депутатов, передает корреспондент RTVI. Также поправки позволяют не возвращать кредиты, оформленные мошенниками.

«Период охлаждения» — мера борьбы с мошенниками. Она подразумевает, что банк не будет сразу переводить взятый кредит на счет потребителя, чтобы у того было время получить уведомление и проверить заявку.

«Предлагаемый механизм позволит избежать ситуаций, когда люди под влиянием мошенников, из-за их угроз, берут кредиты, а потом переводят эти деньги преступникам. И нередко похищенные средства в итоге уходят на Украину на содержание киевских боевиков», — объяснял значение закона спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Принятый в первом чтении законопроект предполагал лишь введение двух периодов «охлаждения» перед получением денег: 4 часа — для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, и 48 часов — для сумм от 200 тыс. рублей.

При обсуждении во втором чтении Госдума одобрила еще несколько поправок. Согласно одной из них, если кредитор не провел необходимые проверки, и из-за этого было возбуждено уголовное дело о хищении, заемщик освобождается от обязательств по погашению кредита.

В соответствии с другой поправкой россиянам потребуется предъявлять ИНН при обращении в банки или микрофинансовые организации (МФО) за кредитом. Мера призвана помочь кредитным организациям лучше идентифицировать заемщика.

«Тихая революция»

Первый зампред комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев в разговоре с RTVI связал высокий объем кредитного мошенничества с тем, что зачастую банки заинтересованы «просто выдать кредитные деньги» и «иногда даже не смотрят, кому они выдают».

«Теперь в перечень критериев, по которым банк будет оцениваться Банком России, будут включаться не только финансовые показатели, но и показатели борьбы с мошенниками — то есть сколько транзакций было совершено без согласия клиентов, какой объем похищенных средств, квартальный, полугодовой, годовой и так далее», — пояснил Бахарев.

Если банки или МФО не смогли защитить своего клиента и перевели деньги мошеннику, клиент может обратиться в правоохранительные органы, написать заявление по факту хищения средств. «С этого момента и до вынесения судебного решения банк, микрофинансовая организация лишаются права требовать с гражданина исполнения условий кредитного договора. Вот за что мы боролись», — подчеркнул Бахарев.

«Это тихая революция», — добавил депутат.

Однако эти нормы не будут распространяться на уже взятые мошенниками кредиты, их придется продолжать выплачивать.

«Закон вводит новые требования, и мы не можем применять эти требования к финансовым организациям задним числом. Наоборот, мы даем возможность и банкам, и микрофинансовым организациям, и бюро кредитных историй, 90 дней, а по отдельным положениям 180 дней, для того, чтобы они могли настроить все свои, в том числе и технологические процессы, принять внутренние регламенты, Банк России примет подзаконные нормативные акты, свою «регуляторку», которая фактически имплементирует нормы нашего законодательства. Для этого всего нужно время», — рассказал RTVI Бахарев.

Он уточнил, что закон заработает «не прямо завтра», а с небольшим отлагательным сроком вступления в силу.

В то же время глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг раскритиковал принятый закон. По его словам, для защиты от мошенников нужно, чтобы возбуждались уголовные дела и была установлена ответственность злоумышленников, но «именно этого как раз и не происходит».

«Никого этот закон от мошенников не защитит. <…> Вам МВД скажет, они не могут возбудить уголовные дела, потому что они разваливаются в судах, потому что доказать умысел этого человека, что он присвоил деньги, невозможно, потому что не нашли, куда деньги дошли. Поэтому нужно вводить уголовную ответственность для людей, которые отдают свои счета мошенникам», — заявил депутат во время обсуждения инициативы.

По словам Гартунга, также нужна ответственность для дропперов.

«Кто такие дропперы? Это люди, которые за плату отдают право пользования своим счетом третьим лицам и зарабатывают на этом деньги, при этом им без разницы, что эти третьи лица с этими счетами делают», — пояснил глава думского комитета по защите конкуренции.

Какие еще меры утвердила Госдума

В рамках борьбы с мошенничеством Госдума также приняла несколько поправок, которые касаются внесения наличных средств с использованием токенизированных карт. Теперь банки «обязаны отказать» во внесении наличных через банкомат на счет токенизированной карты в течение 48 часов с момента «преобразования» такой карты, следует из текста закона. В документе уточняется, что речь может идти о сумме наличных в размере более 50 тыс. рублей.

Токенизация — это процесс замены данных банковской карты, например, ее номера и срока действия на уникальный цифровой идентификатор — токен, пишет «Интерфакс». Он позволяет расширить возможности бесконтактных платежей и снижает риск кражи персональных данных при транзакциях. В ЦБ отмечали, что мошенники активно предлагают гражданам токенизировать карту на своем телефоне. «Люди, соответственно, на эту историю клюют, токенизируют карты. Дальше по тем реквизитам, которые прикладывают, с использованием банкоматов переводят деньги на те счета, которые находятся под контролем злоумышленников, и фактически теряют свои денежные средства», — рассказывал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Кроме того, принятый закон устанавливает, что банки обязуются направлять в Банк России информацию обо всех выявленных случаях и попытках внесения через банкомат наличных средств на счета третьих лиц с применением токенизированных карт «без добровольного согласия лица, вносящего наличные денежные средства».

В отношении микрофинансовых организаций депутаты Госдумы установили обязанность зачислять денежные средства только при условии совпадения сведений о заемщике и получателе денежных средств.