Резкий рост цен на медицинские препараты, услуги и оборудование вызван тем, что система здравоохранения не получает должного финансирования, заявил RTVI замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Возглавляющий комитет Сергей Леонов отметил, что россияне должны в этой ситуации чаще обращаться в государственные клиники.

Представитель «Росгосстраха» Ольга Купцова ранее заявила «Газете.Ru», что медицинские услуги в России за последние три года, начиная с 2022-го, подорожали в общей сложности на 40%. По ее словам, это связано с дорогостоящими методами диагностики и лечения (рака, диабета и так далее), а также подорожанием медоборудования и препаратов. Купцова также призвала отказаться от курения и алкоголя, чтобы пришлось меньше тратиться на врачей, перейти на здоровое питание и проходить медосмотры.

По мнению Куринного, такой рост цен на медицинские услуги вызван тем, что государственная система здравоохранения «минимум вдвое» недофинансирована.

«Из-за этого люди вынуждены компенсировать ее недостатки за счет того, что часть услуг получают за свои деньги. Это самая главная причина, все остальное — производное от нее», — сказал Куринный.

Он добавил, что из-за нехватки финансирования в сфере здравоохранения и возникают такие проблемы, как дефицит врачей, препаратов и так далее.

«Конечно, лучше производить свои лекарства на своей территории и этим сокращать имеющиеся расходы. Но для начала надо адекватно финансировать систему здравоохранения, а потом уже что-то внутри искать. Дополнительных резервов у нас пока до этого нет, к сожалению», — сказал депутат.

Леонов заявил RTVI, что такой рост на цен на лечение касается в основном частных клиник. Поэтому, добавил он, следует обращаться в государственные больницы, где гарантировано оказание медпомощи по полису ОМС.

«Назовите мне, пожалуйста, хотя бы одну услугу либо товар, на который цены не выросли за последние три года. Я думаю, что вы не найдете такой товар и услугу. Потому что это бизнес, это коммерция. Соответственно, если увеличивается себестоимость на оказание той или иной услуги, будут расти цены на нее для конечного потребителя, так по закону экономики все происходит. А вот если мы говорим о законах экономики, там же выросли цены на лекарства, в том числе», — сказал депутат.

Леонов отметил, что Россия развивает собственное производство медицинских препаратов.

«У нас есть лекарства, которые включены в список жизненно необходимых лекарств. На них цены регулирует государство, и они не растут или растут в пределах минимальных значений. Что касается цен на те лекарства, которые покупаются за доллары и евро закупаются или за юани, да, будет расти с курсом тех или иных валют», — уточнил парламентарий.