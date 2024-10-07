Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что режим ЧС муниципального характера в Феодосии не вводился. Сообщение о введении режима ранее было опубликовано на странице администрации Феодосии во «ВКонтакте», сейчас этот пост удален.

«Коллеги, прошу не давать непроверенную информацию. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось. Прошу пользоваться только официальной информацией», — написал Крючков в телеграм-канале.

Администрация города позже объяснила, что произошла техническая ошибка.

Пожар на феодосийской нефтебазе произошел утром 7 октября. По данным советника главы Крыма, на мечте ЧП работают расчеты МЧС, жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал вице-премьер Игорь Михайличенко. Других подробностей о ЧП Крючков не привел.

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко позже уточнил, что в связи «с происшествием на нефтебаза» перекрыто движение транспорта по улицам Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.

По данным Минобороны России, в ночь на понедельник над Крымом было сбито 12 БПЛА.