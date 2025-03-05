Кинопродюсер, режиссер и сценарист Илья Шерстобитов умер на 49-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Института кино и телевидения (ГИТР), где он преподавал.

«Его работы, отмеченные глубиной и оригинальностью, демонстрировали редкое умение соединять художественное видение с четкой организацией процесса. Он верил в силу кино как инструмента диалога, вдохновлял коллег, поддерживал молодые таланты и никогда не боялся экспериментировать», — отметили в ГИТРе.

По словам коллег режиссера, его фильмы запомнятся «новизной, нестандартным видением, смелостью».

«Для близких Илья останется человеком с безграничным теплом, мудростью и искренностью. Илья был нашим близким другом, он был мастером на факультете режиссуры в Институте кино и телевидения (ГИТР). Он очень любил своих студентов, а они любили его в ответ», — говорится в сообщении института.

В ГИТРе также выразили соболезнования родным и близким Шерстобитова и добавили, что для коллег и студентов он «навсегда останется добрый другом, целеустремленным, талантливым профессионалом и любимым мастером».

Как пишет телеграм-канал Shot, причиной смерти Шерстобитова стала острая сердечная недостаточность. По данным канала, в последнее время кинематографист жаловался на аритмию, сильную усталость и пониженное давление. В пятницу, 28 февраля, режиссеру резко стало плохо, его экстренно госпитализировали в Москве.

Илья Шерстобитов родился 11 апреля 1976 года. В 2010-х годах он выпустил несколько короткометражных картин. В 2018 году на экраны вышли «Каникулы президента», принесшие режиссеру известность. В качестве продюсера он также работал над сериалами «Венец творения», «Вспоминая тебя» и фильмами «Фанаты», «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали».