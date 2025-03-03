Режиссер Юрий Кара находится на реабилитации после перенесенного инфаркта. Об этом постановщик рассказал изданию «Абзац».

«Мне очень трудно говорить. Чувствую себя все еще неважно, но уже лучше, чем было», — сказал он.

В разговоре с агентством городских новостей «Москва» режиссер уточнил, что находится дома.

«Я сейчас уже дома нахожусь. Действительно, после инфаркта, но я дома. Буду восстанавливаться, самочувствие до сих пор не очень хорошее», — отметил Кара.

В ноябре 2024 года Юрий Кара отметил 70-летие. Режиссер родился в Донецке, после окончания школы переехал в Москву, где поступил в институт стали и сплавов (МИСИС). Получив высшее образование, в 1978 году вернулся по распределению в Донецк, где написал кандидатскую диссертацию.

Отказавшись от защиты научной работы, Кара переехал обратно в Москву, где поступил во ВГИК на режиссерский курс Сергея Герасимова. В 1987 году в качестве дипломной работы снял фильм «Завтра была война» по фрагментам повести Бориса Васильева. После выпуска из института доснял несколько эпизодов, чтобы увеличить продолжительность ленты до полнометражного формата.

Картина была удостоена Золотой медали им. Довженко «За лучший военно-патриотический фильм», была отмечена призами на фестивалях в Германии, Испании, Франции и Польше, а также продана в 48 стран.

В 1988 году представил картину «Воры в законе», которую в СССР посмотрели 40 млн зрителей. В 1990 году экранизировал новеллу «Пиры Валтасара» из романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема».

В 1991 году заключил контракт на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», права на который к тому моменту перешли в общественное достояние. К моменту окончания работы над картиной в 1994 году был принят закон, в соответствии с которым права на текст были возвращены наследникам писателя.

По словам Кары, с продюсеров картины стали требовать 1 млн долларов, а после отказа продали права на экранизацию в Голливуд. Премьерный показ картины состоялся в 2011 году в Санкт-Петербурге.

Кара продолжил работать в качестве режиссера в 2001 году, сняв фильмы «Интересные мужчины» и «Я — кукла», а также сериал «Звезда эпохи», в основу которого легла творчески переосмысленная биография актрисы Валентины Серовой.

В 2007 году представил картину «Королев», посвященную советскому пионеру освоения космоса Сергею Королеву. В 2015 продолжил развитие тем «Королева» в фильме «Главный».