На Украине за последние пять месяцев значительно увеличилось количество случаев самовольного оставления военными своих частей. Об этом 30 мая пишет РИА Новости. опираясь на данные Единого государственного реестра судебных решений Украины. Сохранение такой динамики, по мнению агентства, может привести к рекордным показателям дезертирства в 2025 году.

Судебная статистика фиксирует рост числа дел в отношении украинских военных, самовольно покинувших свои части. В январе 2025 года было зарегистрировано около 5000 таких случаев, к апрелю их число превысило 6000. Всего за первые пять месяцев 2025 года зафиксировано 25 508 фактов дезертирства. По расчетам РИА Новости, если тенденция сохранится, к концу года общее количество дезертиров может достичь 61 тысячи, что превысит показатель 2024 года (35 750 случаев).

Ранее пленный пленный боец ВСУ Сергей Кавкало сообщил РИА Новости, что военнослужащие не хотят погибать, зная о грядущем перемирии, поэтому одни сдаются, другие сбегают со своих позиций или из подразделений.

Ранее Красный крест сообщил о 400 тысячах пропавших без вести украинцах. По данным на апрель 2025 года именно столько украинских семей разыскивают своих родных.