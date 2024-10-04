Российским специалистам следует подготовиться к возможным завозным случаям лихорадки Марбург, заявил ТАСС академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что начал отслеживать изменения эпидемиологической ситуации, связанной со вспышкой болезни в Руанде. В России сейчас не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

«Риск завоза инфекции в страну вполне реальный — наши деловые, научные и простые поездки за границу продолжаются, и на это необходимо обратить внимание не только с точки зрения контроля, но и через организацию профилактических мероприятий», — пояснил Онищенко.

По его словам, для недопущения распространения заболевания в России необходимо проводить тренинги для врачей, чтобы те при встрече с больными могли верно определить заболевание.

В случае осложнения эпидемиологической ситуации в какой-либо стране гражданам России, отмечает Онищенко, будет рекомендовано не посещать ее.

«Диагностику нам надо готовить не просто где-то для собственных нужд какой-то лаборатории, а так, чтобы они были при необходимости хотя бы на уровне областных центров», — добавил Онищенко.

30 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что миру угрожает эпидемия вируса Марбург. Риск этой вспышки организация оценила как «очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне».

По информации ВОЗ на конец сентября, в Руанде зарегистрировано 26 случаев заболевания, включая восемь смертей. Большинство заболевших — медики.

Вирус Марбург относится к семейству Эболы и клинически схож с ней, вызывая у заболевших геморрагическую лихорадку. Летальность вируса достигает 88%. Вирус приводит к поражению печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. В качестве естественного носителя вируса лихорадки Марбург рассматриваются плодоядные летучие мыши.

Вакцины от этого вируса не существует. Лечение при заражении симптоматическое — препаратами для поддержания иммунитета.