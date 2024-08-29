Минздрав России опубликовал предупреждение об опасном заболевании легких — EVALI (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury). Оно возникает из-за употребления вейпов и электронных сигарет. Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Сергей Бабак рассказал RTVI о причинах возникновения болезни, рисках летального исхода и факторах, влияющих на ее течение.

«У больных сразу фиксируется высокая тяжесть состояния»

«Это, на самом деле, пневмония, вызванная на фоне употребления электронных сигарет. То есть, это бактериальная инфекция у тех, кто употребляет эти сигареты. Причиной тому служит состав — в этом аэрозоле содержатся жироподобные вещества, блокирующие работу реснички. Нарушается дренаж секрета по бронхиальному дереву, и бактерия может прикрепиться в любой его точке и вызвать бактериальную пневмонию.

Реснички мерцательного эпителия бронхов — это крошечные волоски, напоминающие небольшую щеточку, которые находятся в дыхательных путях. Реснички непрерывно движутся вперед и назад, выполняя важную функцию — они защищают легкие от грязи и других раздражителей, попадающих в них извне. Курение может нанести вред этим ресничкам — парализуя или разрушая их, что позволяет раздражителям свободно проникать в дыхательные пути. В результате у человека может возникнуть длительный кашель.

На тяжесть заболевания влияет, во-первых, длительность употребления электронных сигарет. Во-вторых, ослабленный организм, ослабленная иммунная система. Ну и, конечно, сопутствующие заболевания, такие, как всевозможные риновирусные инфекции, увеличивающие риск развития бактериальной колонизации, хронические легочные заболевания.

Например, если и ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) есть, и сам человек продолжает употреблять электронные сигареты — конечно, EVALI разовьется быстрее. Но сама болезнь EVALI — это бактериальная болезнь, осложнение, поражение легочного аппарата, вызванное курением сигарет.

Принцип лечения пневмонии остается прежним — это антибиотики. Просто там у больных сразу фиксируется высокая тяжесть состояния. Болезнь сразу начинается с тяжелого течения, потому что возникает тяжелая дыхательная недостаточность, может возникнуть большой объем поражения. Поэтому риски смертельных исходов высоки.

Если брать от общего числа, по сравнению с пневмонией — это менее частая болезнь. Просто потому, что регистрируется реже. А если брать смертельные исходы от EVALI — то есть, осложнения, приводящие к смерти, — их число достаточно высоко.

В Америке, например, как и в Европе были приняты специальные законы, запрещающие использование электронных сигарет в общественных местах. Потому что возможно развитие EVALI, в том числе и у людей, которые просто надышались дымом вейпов.

Симптомы остаются прежними — повышение температуры, кашель с трудноотделяемой мокротой, боли в боку, всевозможные недомогания».

EVALI и коронавирус

В предупреждении Минздрава, в частности, говорится, что изучение EVALI замедлилось с началом пандемии коронавируса. Несмотря на снижение роста выявляемости этого заболевания, риски для потребителей вейпов остаются прежними.

«Симптомы заболевания во многом схожи с COVID-19: температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка, а главное — патологические изменения в легких курильщика, которые легко выявляются при помощи компьютерной томографии», — сказано в публикации.

Помимо этого, для EVALI, в отличие от коронавируса, характерны нарушения пищеварительной системы.

Список опасных для здоровья состояний, которые входят в группу заболеваний EVALI, включает в себя острый гиперчувствительный пневмонит, липоидную пневмонию и эозинофильную пневмонию, рассказала врач-терапевт, пульмонолог сервиса доказательной медицины DocMa Яна Исаева изданию «Секрет Фирмы».

«Легкое может адаптироваться к этому, а может воспринять это как угрозу и отреагировать очень остро, как если бы человек заболел очень-очень тяжелой пневмонией. Человек чувствует одышку, боль в грудной клетке, может начаться кровохарканье, сильный кашель», — отметила она.

Исаева также поделилась историей о том, как она диагностировала пневмоторакс у молодого пациента. Оказалось, что после первой попытки использования вейпа часть его легкого «спаялась» и перестала функционировать. Для спасения органа потребовалось хирургическое вмешательство.

В настоящее время врачи применяют для лечения EVALI гормональную терапию и искусственную вентиляцию легких — те же методы, которые используются при лечении тяжелых заболеваний легких, пояснила пульмонолог. Однако, несмотря на это, нельзя гарантировать успешный исход. По словам Исаевой, «иногда везет» и пациента удается спасти, «а иногда человек умирает».